Porsche 911 GT3 получил «скромную» версию

Фото из открытых источников
Новый Porsche 911 GT3 получил опциональный пакет Touring, придающий автомобилю более сдержанный внешний вид. Он ориентирован на тех владельцев, которые не хотят слишком уж выделяться из потока.

Главное внешнее отличие автомобиля с пакетом Touring Package в том, что у него нет крупного антикрыла сзади. Вместо него инженеры установили элегантный выдвигающийся спойлер. Кроме этого, у «скромного» спорткара иная решетка радиатора, окантовка окон и отделка выпускных патрубков. Что касается салона, то тут стало больше кожи черного цвета, а декор из темного алюминия появился на порогах, панели приборов и центральной консоли.

В техническом плане спорткар не изменился. Напомним, на 911-й ставят атмосферный мотор мощностью 510 л. с., агрегатированный с семиступенчатым роботом с двойным сцеплением.

Продажи Porsche 911 GT3 с Touring Package начнутся с рынка США в начале 2022 года. Минимальный «прайс» уже озвучен и стартует с отметки в 161 100 долларов. В России новый 911 GT3 сейчас оценен в 13 890 000 рублей.

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16 июня 2021
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