Porsche 911 GT3 получил «скромную» версию

Главное внешнее отличие автомобиля с пакетом Touring Package в том, что у него нет крупного антикрыла сзади. Вместо него инженеры установили элегантный выдвигающийся спойлер. Кроме этого, у «скромного» спорткара иная решетка радиатора, окантовка окон и отделка выпускных патрубков. Что касается салона, то тут стало больше кожи черного цвета, а декор из темного алюминия появился на порогах, панели приборов и центральной консоли.

В техническом плане спорткар не изменился. Напомним, на 911-й ставят атмосферный мотор мощностью 510 л. с., агрегатированный с семиступенчатым роботом с двойным сцеплением.

Продажи Porsche 911 GT3 с Touring Package начнутся с рынка США в начале 2022 года. Минимальный «прайс» уже озвучен и стартует с отметки в 161 100 долларов. В России новый 911 GT3 сейчас оценен в 13 890 000 рублей.