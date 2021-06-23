Peugeot Partner всерьез решил отнять долю рынка у LADA Largus

В грузовом отсеке изотермического фургона Peugeot Partner можно поддерживать температурный режим от −10 до +12 градусов или от −18 до +12 градусов. Обе версии стоят одинаково, но поскольку термоизоляция выполняется по разным технологиям, у второго варианта объем кузова будет несколько меньше, а сдвижная дверь будет заблокирована.

Переоборудованием фургонов занимается российская компания Krossi. Короткобазную машину со 115-сильным бензиновым мотором решено продавать за 1 462 000 ₽, а с дилем такой же фургончик будет стоить минимум 1 552 000 ₽. Доплата за длинную базу — 66 000 «целковых». При необходимости автомобили можно оборудовать холодильно-обогревательной установкой, позволяющей сохранять нужную температуру.

И еще. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», на калужском заводе «ПСМА Рус» началась серийная сборка дизельных двигателей объемом 1,6 литра. Таким образом, группа Stellantis выполнила одно из важнейших условий, что было прописано в Специальном инвестиционном контракте Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.