Что делать, когда надо как можно скорее продать автомобиль

С друзьями все более-менее понятно. Хотите их потерять — продайте им машину. Как минимум потому, что однажды обязательно найдётся какой-нибудь «знаток», который непонятно зачем скажет вашему приятелю абсолютную глупость вроде: «Ну и зачем ты ее купил? Мы бы тебе нашли лучше и дешевле!» Или: «Да она вся битая по кругу! Это кто тебе такое ведро сосватал?» И червячок сомнения начнет точить ваши некогда прекрасные отношения.
Кроме того, нельзя забывать, что узлы и агрегаты ТС подвержены естественному износу. Этот износ готов проявиться абсолютно внезапно. Например, каталитический нейтрализатор понемногу «уставал», а потом устал настолько, что на зеркалах цилиндров появились задиры от керамического «песка». Естественно, в автосервисе, выясняя причину грядущего капремонта движка, скажут, что это предыдущий владелец недоглядел за «каталиком».
Опять же — разница менталитетов. Вы ездили спокойно и размеренно, а новый хозяин решил гонять приобретение «и в хвост, и в гриву». Соответственно, при прежнем водителе все было хорошо, а у нового от езды на повышенных оборотах «выдавило» задубевшие от времени сальники, и мотор остался без смазки. (Это, кстати, реальный случай, который порталу «АвтоВзгляд» поведал один из постоянных читателей.)
С приятелями разобрались, теперь пройдемся по перекупщикам. Понятно, что «перекуп» — это не представитель благотворительной организации, который хочет осчастливить всех продавцов «бэушек». Его задача — выхватить наиболее ликвидный вариант, выторговать минимальную цену, а затем, проведя небольшую предпродажную подготовку, найти для машины покупателя, готового выложить максимум денег.
Готовы потерять в деньгах, но зато провернуть сделку «в один прием»? Учитывайте, что сумма потерь может оказаться достаточно серьезной. Вдвойне обидно потом увидеть свою же «бывшую», но со скрученным пробегом, намарафеченной внешностью и с ценой процентов на 20–30 выше, чем получили вы на руки. Опять же: навести внешний лоск и доказать оригинальность пробега могли вы сами!
Та же история и с автосалонами, притом любыми. Более-менее выгодно пользоваться их услугами, когда автомобиль сдается по системе трейд-ин, вы хотите и умеете торговаться, а на следующую покупку вам дают солидную скидку. Вот пример: отдаем машину за 450 000 вместо рыночных 500 000, зато на новую получаем 70 000 дисконта. В противном случае какой смысл «дарить» 50 000 салону?
Для тех, кто не хочет никому ничего дарить, а рассчитывает выручить действительно справедливую сумму, подойдет Интернет. Ведь здесь вы «навешиваете» на свой транспорт ровно такой ценник, какой захотите. Окажется высоковат — снизите стоимость. А если обрушится шквал звонков, ничто не мешает начать «игру на повышение» — то есть продать стального коня тому, кто банально даст больше.
Конечно, из некоторых обращений некоторая часть окажется «мусорной». С другой стороны, многие звонки (например, от автосалонов) совершенно ошибочно считают мусорными, ведь если предложить нужную сумму денег, то можно отдать «ласточку» именно ему. В любом случае хозяин положения — вы, ведь ваше объявление просматривают несколько человек. Главное — выбрать правильную площадку для размещения. Например, Авито Авто.
Размещая объявление на Авито Авто, продавец может указать предпочтительные способы связи: сообщение или звонок. Любопытно, но, по данным самого сервиса, около 25% покупателей предпочитают писать автору предложения, а не звонить. Отчасти потому, что покупателю доступны предзаполненные сообщения — заранее прописанные частые вопросы. Такой помощник сильно упрощает коммуникацию.
Кроме того, преимущество электронной площадки — в ее общедоступности. То есть вашим автомобилем могут заинтересоваться люди не только из вашего города или региона, но и покупатели из других частей страны. И подобные «межрегиональные» покупки — вовсе не редкость, а вполне распространенное явление: скажем, машина из Саратова вполне может уехать в Салехард или Архангельск.
Вообще, сейчас на Авито Авто продается порядка 600 000 легковых автомобилей — солидные цифры лишь подтверждают востребованность электронной платформы. А раз платформа востребована, значит, шансов как можно скорее и выгоднее продать машину больше всего именно здесь.