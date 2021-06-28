Что делать, когда надо как можно скорее продать автомобиль

С друзьями все более-менее понятно. Хотите их потерять — продайте им машину. Как минимум потому, что однажды обязательно найдётся какой-нибудь «знаток», который непонятно зачем скажет вашему приятелю абсолютную глупость вроде: «Ну и зачем ты ее купил? Мы бы тебе нашли лучше и дешевле!» Или: «Да она вся битая по кругу! Это кто тебе такое ведро сосватал?» И червячок сомнения начнет точить ваши некогда прекрасные отношения.

Кроме того, нельзя забывать, что узлы и агрегаты ТС подвержены естественному износу. Этот износ готов проявиться абсолютно внезапно. Например, каталитический нейтрализатор понемногу «уставал», а потом устал настолько, что на зеркалах цилиндров появились задиры от керамического «песка». Естественно, в автосервисе, выясняя причину грядущего капремонта движка, скажут, что это предыдущий владелец недоглядел за «каталиком».

Опять же — разница менталитетов. Вы ездили спокойно и размеренно, а новый хозяин решил гонять приобретение «и в хвост, и в гриву». Соответственно, при прежнем водителе все было хорошо, а у нового от езды на повышенных оборотах «выдавило» задубевшие от времени сальники, и мотор остался без смазки. (Это, кстати, реальный случай, который порталу «АвтоВзгляд» поведал один из постоянных читателей.)

С приятелями разобрались, теперь пройдемся по перекупщикам. Понятно, что «перекуп» — это не представитель благотворительной организации, который хочет осчастливить всех продавцов «бэушек». Его задача — выхватить наиболее ликвидный вариант, выторговать минимальную цену, а затем, проведя небольшую предпродажную подготовку, найти для машины покупателя, готового выложить максимум денег.