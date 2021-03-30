Как правильно выбрать летнюю резину и грамотный шиномонтаж

Перед тем, как заняться поиском свежего комплекта покрышек, надо понять: а надо ли их вообще менять? По правилам, для этого надо оценить остаточную глубину протектора, которая, согласно ПДД, обязана составлять не менее 1,6 мм. Но это — по закону, ведь минимально допустимых миллиметров может оказаться совсем мало для действительно безопасной езды.

Как известно, чем больше глубина протектора, тем лучше колесо сопротивляется аквапланированию. Испытания показали, что при скорости 75 км/ч работают всего 16% протектора, а при 125 км/ч — всего 6%. А значит, если хватает средств, а рисунок износился до 2−3 миллиметров, правильнее потратиться на свежий комплект резины.

Дальше предстоит определить марку и модель, притом хорошим помощником станут шинные тесты. И не ограничивайтесь материалами, что публикуют российские издания! Да, только они берут для испытаний шины «родных» марок, зато заграничные СМИ оценивают такой важный для потребителя параметр, как износостойкость.