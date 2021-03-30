Как правильно выбрать летнюю резину и грамотный шиномонтаж

Перед тем, как заняться поиском свежего комплекта покрышек, надо понять: а надо ли их вообще менять? По правилам, для этого надо оценить остаточную глубину протектора, которая, согласно ПДД, обязана составлять не менее 1,6 мм. Но это — по закону, ведь минимально допустимых миллиметров может оказаться совсем мало для действительно безопасной езды.
Как известно, чем больше глубина протектора, тем лучше колесо сопротивляется аквапланированию. Испытания показали, что при скорости 75 км/ч работают всего 16% протектора, а при 125 км/ч — всего 6%. А значит, если хватает средств, а рисунок износился до 2−3 миллиметров, правильнее потратиться на свежий комплект резины.
Дальше предстоит определить марку и модель, притом хорошим помощником станут шинные тесты. И не ограничивайтесь материалами, что публикуют российские издания! Да, только они берут для испытаний шины «родных» марок, зато заграничные СМИ оценивают такой важный для потребителя параметр, как износостойкость.
Соответственно, когда хочется потратить как можно меньшую сумму денег, надо выбрать шины, что будут ходить дольше других. А как сэкономить непосредственно во время покупки резины? Тут все зависит от места покупки. По большому счету выбор сегодня ограничен двумя вариантами — это офлайн- и онлайн-магазины.
В первых обычно менее богатый выбор, а вторые не всегда радуют сроками доставки. Впрочем, активное развитие Интернета принесло нам третий способ — сервис Авито Авто. На этой площадке собрались тысячи продавцов со всей России: сейчас на Авито Авто представлено более 14 млн позиций всевозможных запчастей и аксессуаров. Включая шины.
У пользователя этой площадки есть возможность не только подобрать покрышки по марке, модели и цене, но и местоположению продавца. И это удобно, ведь потенциальный покупатель может купить интересующие покрышки «здесь и сейчас», не дожидаясь доставки (которая, как известно, иногда затягивается).
Кроме того, безусловный плюс Авито Авто — в возможности подыскать действительно редкую модель или размерность. Притом она необязательно может находиться поблизости, ведь на площадке успешно работает сервис Авито Доставка: это безопасный способ получить заказанное из другого региона по месту своего пребывания.
И еще. Так сложилось, что «офлайновые» магазины, как правило, торгуют новыми шинами, но есть точки, которые предлагают подержанные варианты. То есть автомобилисту приходится заранее выбирать, что ему нужно. На Авито Авто есть возможность поступить иначе: то есть, исходя из собственного бюджета, выбирать между новым и подержанным прямо по факту.
Притом не надо думать, что «бэушная» резина — это плохо! Скажем, пристраивая автомобиль новому владельцу, прежний хозяин не всегда отдает второй комплект резины. Многие предпочитают выставить хорошо сохранившиеся шины за разумные деньги по объявлению.
А перед этим рекомендуем посмотреть рейтинг пользователя: если человек или компания давно торгует на Авито Авто (притом необязательно шинами), в его аккаунте будут отзывы покупателей — это реально работающий способ, чтобы отсеять ненадежных продавцов, которого лишены традиционные сайты.
И еще. Как ни странно, но перед сезонной переобувкой с зимы на лето мы бы рекомендовали… проверить состояние амортизаторов. Аквапланирование на старых «амортах» начинается на 10−15 км/ч раньше. А когда, вдобавок, сильно изношены покрышки, машина начинает «всплывать» на почти безобидных скоростях.
И финальное. Что касается выбора шиномонтажа, то здесь самый правильный способ, как ни странно… офлайновый. То есть спросить друзей и соседей: а где же они меняют резину? Вот такое сочетание современных и не очень технологий.