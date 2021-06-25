Эксперимент: продаем автомобиль через автосалон, знакомых и Интернет

Итак, задача была проста: продать весьма ликвидный семиместный Kia Sorento Prime 2018 года выпуска — то есть рестайлинговый. Да, под капотом стоит 200-сильный дизель, которого часто боятся на подержанных машинах, но родной пробег на уровне 100 000 километров гарантирует, что дорогостоящий ремонт топливной аппаратуры понадобится не скоро (если вообще понадобится).
Комплектация — Premium, что включает в себя самое необходимое и даже больше этого. Она подразумевает наличие кожаного салона, бесключевого доступа, панорамной крыши, двухзонного климат-контроля и прочих атрибутов «красивой жизни». Перед тем, как передать эстафету новому «Соренто», дилеры Kia отдавали такие машины по 2 994 900 рублей за штуку. Сколько же может стоить «трехлетка»?
Беглый поиск по объявлениям показал, что аппетиты продавцов сильно разнятся: в зависимости от комплектации и состояния за машины просили от 2 000 000 до 2 600 000 рублей. Нашего героя вполне устраивали промежуточные 2 300 000. А поскольку делать из продажи многосерийную эпопею владельцу категорически не хотелось, он решил сдать кроссовер официальному дилеру.
Любопытно, что дилер сам предлагал выкупить этот автомобиль. Даже периодически звонил, когда наш «сорентовод» перестал ездить на фирменную СТО, сдавшись на милость клубному сервису. Тем более что «официал» обещал предоставить фантастические по своей выгоде условия! И «контрольный звонок» перед оценкой машины лишь подтвердил: да, Sorento забирают, как только он припаркуется на площадке перед автосалоном.
А дальше началось шоу. Интерес менеджера резко угас, как только выяснилось, что Kia хотят продать, а не обменять на новый. И хотя сотрудник ДЦ предлагал всевозможные «плюшки» при покупке, перед нашим героем стояла совсем другая задача: быстро забрать деньги, чтобы меньше расстраиваться и поскорее заняться покупкой недвижимости.
Процедура оценки вместо обещанного «оформляем документы и отдаете ключи» заняла больше половины дня. Пока дождались очереди на вечно занятый подъемник, пока осмотрели агрегаты, пока вынесли вердикт…
Вердикт оказался со знаком «минус». Механики заявили, что всем четырем амортизаторам нужна замена, а панорамной крыше (которую не открывали последние года) — ремонт. Какой — покажет только «вскрытие», но явно не дешевый.
И тут менеджер проявил себя во всей красе! Увидев опечаленность клиента, он мгновенно примерил роль «спасителя», предложив избавиться от проблемного авто за… 1 950 000. Ну а 50 000 — лично из своих бонусов — он готов накинуть сверху «из чистого уважения». Итого — ровно 2 000 000 «целковых» за экземпляр без дефектов кузова, с идеальным салоном и с минимальным количеством технических проблем.
На этом разговор был окончен. Что делать дальше? К друзьям и знакомым обращаться совершенно не хотелось. Да, техническое и визуальное состояние не вызывает вопросов, а пробег не скручивался. Но где гарантия, что через 5, 7 или 10 тысяч километров «кореянка» не выкинет какое-нибудь коленце? Все же, автомобиль — устройство сложное. Вдруг начнет пинаться «автомат», сбоить «электроника», а дорогущая «панорама» вообще откажет?
Правда, в клубном сервисе, где обслуживают строго «корейцев», успокоили: с машиной все хорошо. Вместо ремонта панорамной крыши потребовалась лишь чистка да смазка ее «суставов», за которую денег не взяли вообще. Амортизаторы без течей, но подустали — лучше заменить. Сами демпфирующие элементы будут стоить 25 000–30 000 рублей, плюс работа. То есть никаких поломок на 300 000 нет и в помине!
К слову, амортизаторы были заказаны тут же, на месте. А затем владелец Sorento решил попытаться продать кроссовер своими силами — через площадку Авито Авто. Сама публикация объявления заняла несколько минут, а дальше… А дальше желающих купить черный дизельный Prime, у которого состояние соответствует фотографиям, оказалось столько, что пошли «ставки на повышение».
Надо ли говорить, что вечером этого же дня Kia нашла своего нового владельца, который отдал — внимание! — 2 477 000 рублей. Не удивляйтесь столь странной сумме: 27 000 покупатель согласился отдать за те самые заказанные амортизаторы. И обе стороны остались довольны: один получил хороший автомобиль, а другой — сумму, сильно больше ожидаемой.
И мы бы сочли эту историю исключением, чем правилом. Но буквально следом другой наш читатель продал через Авито Авто FIAT Albea 2007 года. Перекупщики требовали отдать «развалюху» за 100 000, дилер забирал седанчик по трейд-ин за 15 000, а честный парень из Иваново сходу выложил 210 000. Правда, продавался «итальянец» почти неделю. Зато принес хорошие деньги!
В общем, такие площадки, как Авито Авто, делают продажу подержанного автомобиля максимально цивилизованной: есть предложение, есть спрос, а дальше действуют законы свободного рынка. Поэтому итогом нашего эксперимента станет простой совет: чтобы быстро и максимально дорого пристроить свое авто, для начала надо попробовать онлайн-площадки.