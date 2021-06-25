Эксперимент: продаем автомобиль через автосалон, знакомых и Интернет

Беглый поиск по объявлениям показал, что аппетиты продавцов сильно разнятся: в зависимости от комплектации и состояния за машины просили от 2 000 000 до 2 600 000 рублей. Нашего героя вполне устраивали промежуточные 2 300 000. А поскольку делать из продажи многосерийную эпопею владельцу категорически не хотелось, он решил сдать кроссовер официальному дилеру.

Любопытно, что дилер сам предлагал выкупить этот автомобиль. Даже периодически звонил, когда наш «сорентовод» перестал ездить на фирменную СТО, сдавшись на милость клубному сервису. Тем более что «официал» обещал предоставить фантастические по своей выгоде условия! И «контрольный звонок» перед оценкой машины лишь подтвердил: да, Sorento забирают, как только он припаркуется на площадке перед автосалоном.

А дальше началось шоу. Интерес менеджера резко угас, как только выяснилось, что Kia хотят продать, а не обменять на новый. И хотя сотрудник ДЦ предлагал всевозможные «плюшки» при покупке, перед нашим героем стояла совсем другая задача: быстро забрать деньги, чтобы меньше расстраиваться и поскорее заняться покупкой недвижимости.