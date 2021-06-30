Ищем самый выгодный способ продать автомобиль

Казалось бы, самый простой и логичный вариант — обратиться к профессионалам. Для этого можно поехать в любой заслуживающий доверия автосалон (лучше всего профильной марки), где эксперт-оценщик, изучив техническое состояние, сохранность кузова и другие важные моменты, выдаст адекватную рыночную стоимость вашего автомобиля. Но это — в теории. На практике дело обстоит несколько иначе.

Как показал наш эксперимент, задача абсолютно любого автосалона — заработать денег, а не облагодетельствовать продавца. Поэтому цену пригнанного на оценку варианта серьезно занижают… Так, Kia Sorento Prime нашего читателя специалисты оценили максимум в 2 000 000 рублей. Однако через площадку Авито Авто большой семиместный кроссовер быстро нашел своего нового владельца аж за 2 477 000 рублей «целковых».

И не надо этому удивляться — сегодня онлайн-площадки мгновенно реагируют на соотношение спроса и предложения. То есть, заходя на сайт, хозяин машины может сразу определить, а сколько же сейчас стоят схожие по пробегу, комплектации и состоянию аналоги. Кроме того, ничто не мешает выставить свой экземпляр по цене ниже или выше рынка. А дальше «играть» на повышение или понижение — в зависимости от отклика потенциальных покупателей.