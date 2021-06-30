Ищем самый выгодный способ продать автомобиль

Казалось бы, самый простой и логичный вариант — обратиться к профессионалам. Для этого можно поехать в любой заслуживающий доверия автосалон (лучше всего профильной марки), где эксперт-оценщик, изучив техническое состояние, сохранность кузова и другие важные моменты, выдаст адекватную рыночную стоимость вашего автомобиля. Но это — в теории. На практике дело обстоит несколько иначе.
Как показал наш эксперимент, задача абсолютно любого автосалона — заработать денег, а не облагодетельствовать продавца. Поэтому цену пригнанного на оценку варианта серьезно занижают… Так, Kia Sorento Prime нашего читателя специалисты оценили максимум в 2 000 000 рублей. Однако через площадку Авито Авто большой семиместный кроссовер быстро нашел своего нового владельца аж за 2 477 000 рублей «целковых».
И не надо этому удивляться — сегодня онлайн-площадки мгновенно реагируют на соотношение спроса и предложения. То есть, заходя на сайт, хозяин машины может сразу определить, а сколько же сейчас стоят схожие по пробегу, комплектации и состоянию аналоги. Кроме того, ничто не мешает выставить свой экземпляр по цене ниже или выше рынка. А дальше «играть» на повышение или понижение — в зависимости от отклика потенциальных покупателей.
Именно поэтому россияне все охотнее выбирают онлайн-площадки для продажи и покупки своих автомобилей. В качестве примера приведем статистику по Авито Авто: так, в 2021 году количество выставленных на реализацию подержанных машин через этот сервис выросло на 4,2%, при этом спрос рванул вверх на 36,1%! Проще говоря, россияне очень даже готовы покупать автомобили через онлайн-сервисы.
Любопытно, что покупателей интересует техника абсолютно всех возрастов. Сильнее всего (на 49,2%) подскочил интерес… к почти новым, годовалым авто. Также автомобилисты не прочь приобрести немолодые экземпляры старше 10 лет — на них спрос вырос на 41,6%. К вариантам в возрасте от двух до десяти лет наши соотечественники тоже стали присматриваться гораздо охотнее — показатели выросли от 24,8 до 31,4% (в зависимости от возрастной категории).
Не менее важная информация для продавцов — цены. В январе-мае 2020-го «бэушки» отдавали, в среднем, по 370 007 рублей, а сейчас — по 438 893 «целковых». Больше других подорожали двухлетки (сразу на 39,9%). Кроме того, достаточно серьезно прибавили представители сегмента «от 3 до 5 лет» — в прошлом году такие автомобили стоили на 33,1% дешевле. Так что, выставляя свое авто на продажу, не вздумайте продешевить!
А еще не стоит удивляться, когда за машиной приедут из другого (весьма далекого) региона. Ведь в некоторых частях нашей страны возник банальный дефицит предложения. Скажем, в Симферополе число желающих купить транспортное средство через Авито Авто увеличилось на 74,9%, хотя количество объявлений выросло только на 14,1%. И это значит, что многие захотят отправиться в путешествие за подходящим предложением.
Кстати, для иногородних. Понятно, что хорошие машины быстро разбирают. И чтобы удачный вариант точно дождался именно вас, его можно забронировать через Авито. Сервис заморозит на вашей карте 5 000 ₽, но вернет их при любом раскладе — даже если сделка состоится (проще говоря, при расчетах учитывать эту сумму не надо). Соответственно, у продавца будет 5 суток, чтобы встретиться и показать четырехколесный товар.
Так что самый выгодный способ продать автомобиль — это рыночный способ. То есть такой, где на одно — ваше — предложение обратит внимание множество покупателей, которые будут готовы заплатить справедливую (то есть самую актуальную на текущий момент) цену, а при необходимости — приехать из другого региона страны. Ну а самой подходящей площадкой для этого станет, пожалуй, Авито Авто.