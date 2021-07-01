Opel Vivaro получил в России «городскую» версию: известны цены

«Автомат» может работать только 150-сильным двухлитровым турбодизелем. При этом клиент может выбрать один из двух вариантов длины кузова (4 949 или 5 309 мм), а также заказать стандартную или тяжелую версию — полной массой 2,5 и 3,1 тонны, соответственно.

В довольно щедрую комплектацию за 2 209 900 рублей включены кондиционер, аудисистема, круиз-контроль, фронтальные подушки безопасности и многое другое. За доплату доступны любопытные опции вроде обогрева лобового стекла или лючка для длинномеров.

Напомним, что Opel Vivaro — это ближайший родственник фургонов Peugeot Expert и Citroёn Jumpy, которые тоже делает калужский завод ПСМА, А еще там выпускают «каблучки» Peugeot Partner, притом последний всерьез решил отнять долю рынка у LADA Largus.