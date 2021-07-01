Opel Vivaro получил в России «городскую» версию: известны цены

Фото производителя.
Этой весной марка Opel вдруг предложила россиянам фургончик Vivaro, который начали выпускать на заводе под Калугой. А теперь новинке перепала обновка — 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, сколько будет стоить такой грузовичок.
Алексей Кованов

«Автомат» может работать только 150-сильным двухлитровым турбодизелем. При этом клиент может выбрать один из двух вариантов длины кузова (4 949 или 5 309 мм), а также заказать стандартную или тяжелую версию — полной массой 2,5 и 3,1 тонны, соответственно.

В довольно щедрую комплектацию за 2 209 900 рублей включены кондиционер, аудисистема, круиз-контроль, фронтальные подушки безопасности и многое другое. За доплату доступны любопытные опции вроде обогрева лобового стекла или лючка для длинномеров.

Напомним, что Opel Vivaro — это ближайший родственник фургонов Peugeot Expert и Citroёn Jumpy, которые тоже делает калужский завод ПСМА, А еще там выпускают «каблучки» Peugeot Partner, притом последний всерьез решил отнять долю рынка у LADA Largus.

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1 июля 2021
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