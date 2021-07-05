Россияне опять распробовали автомобили Jeep

За первое полугодие 2021 года в России было продано 847 автомобилей Jeep, что на 27% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. И это при том, что американский бренд предлагает всего лишь четыре не самых дешевых модели — Renegade, Compass, Grand Cherokee и Wrangler.

Традиционно популярный у российских клиентов Jeep Grand Cherokee вдруг показал за первое полугодие 65-процентное увеличение объемов продаж. Если годом ранее за шесть месяцев было реализовано 266 Grand Cherokee, то в 2021-м эта модель нашла в России уже 439 покупателей.

Почти удвоился (+95%) спрос на культовую модель Jeep Wrangler. За шесть месяцев на рамном вездеходе остановили свой выбор 289 клиентов. При этом абсолютный рекорд за всю историю марки на российском рынке пришелся на июнь — за первый месяц лета дилеры пристроили 68 «Рэнглеров».

Кстати, в конце этого года в России стартуют продажи нового — пятого по счету — поколения легендарного американского внедорожника Jeep Grand Cherokee. Машина проходит сейчас необходимые сертификационные процедуры и уже была замечена порталом «АвтоВзгляд» на дорогах общего пользования.

Однако, как мы уже писали, и «старый» Grand Cherokee никуда из дилерских шоу-румов не уходит: обе версии некоторое время будут продаваться параллельно. По этому случаю мы провели последний видео тест-драйв «гранда широкого».