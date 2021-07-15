Почему россияне вдруг разлюбили автомобили гольф-класса

Так, продажи машин гольф-класса рухнули на 17,2%, хотя более крупный и дорогой средний класс подрос аж на 46,2%. В чем дело? Во-первых, в ценах: даже самая бюджетная версия Skoda Octavia нынче стоит минимум 1 490 000 рублей. А за эти деньги можно взять топовый Rapid. Либо доплатить, но получить уже солидный седан Kia K5, что отдают по цене от 1 699 900 «целковых».

Причина номер два — размеры. Нынешние представители В-класса по габаритам не сильно отстают от представителей сегмента С. Поэтому многие предпочитают взять машину размером немного поменьше, но зато — в гораздо более «крутой» комплектации.

Еще одно интересное явление — просто фантастический рост спроса (на 69,9%) на большие седаны. Россияне буквально сметают Mercedes-Benz E-класса, BMW 5-й серии и Audi A6, тиражи которых выросли практически вдвое.

Вообще, на этой неделе автопроизводители начали один за другим отчитываться о своих успехах на рынке. Не упустила возможности похвастаться выдающимися результатами и компания Cadillac, которая в январе-июне вдруг продемонстрировала самый активный рост продаж в премиум-сегменте.