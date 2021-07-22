Nissan рассказал, каким будет новый Pathfinder для России

Так, в Россию приедут 7- и 8-местные версии модели: в первом случае во втором ряду будет стоять пара «капитанских» кресел. Из любопытных опций отметим двухцветную окраску «красный низ — черный верх».

Также россиянам предолжат комплекс систем Nissan Safety Shield 360, в который входят система остановки перед препятствиями и пешеходами, адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора и центральные подушки безопасности между водителем и передним пассажиром.

Кроме того, впервые для Nissan Pathfinder будет доступна система автономного вождения ProPILOT, которая сочетаетфункцию помощи при рулении и интеллектуальный круиз-контроль.

Что касается техники, то для нас заготовлен 3,5-литровый бензиновый атмосферник, с которым будет сочетаться 9-диапазонная автоматическая коробка передач. Скорее всего, отдача мотора составит 249 л. с., но точной информации по этому поводу пока нет.

Остальные подробности, включая цены, будут раскрыты лишь через несколько месяцев, так как российская премьера новинки запланирована на конец года.

Напомним, что новый Nissan Pathfinder сохранил формат старого: несущий кузов, поперечное расположение мотора и система полного привода, построенная вокруг многодисковой муфты. Что неудивительно, ведь платформа осталась прежней, хотя кузов — совсем другой.