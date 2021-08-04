РГС Банк запустил новую программу кредитования автодилеров «Финансирование склада ЛАЙТ»

В сравнении с базовым продуктом «Финансирование склада» «ЛАЙТ»-версию отличает значительно упрощенная система финансового анализа заемщика. Вместе с сокращением пакета документов это позволило уменьшить стандартные сроки рассмотрения заявки в среднем до 10 дней. Максимальный размер финансирования по программе составляет 80 млн рублей на срок до 12 месяцев. В рамках программы предусмотрены 2 варианта финансирования: продукт с льготным периодом и без.

«В корпоративном направлении РГС Банк сосредоточен на предоставлении максимально широкого спектра услуг, разработанных специально для предприятий из автомобильной сферы. Мы постоянно обновляем финансовые решения, находясь в тесном диалоге с клиентами и создавая индивидуальные программы под конкретные задачи бизнеса. Так, „Финансирование склада ЛАЙТ“ — это минимум документов, оперативное принятие решения о предоставлении кредита и гибкие условия, — то, что зачастую необходимо нашим партнерам сегодня», — отметила Анна Гордеева, Директор по корпоративному бизнесу РГС Банка.

На текущий момент по данной программе РГС Банка возможно финансирование официальных дилеров ПАО «КАМАЗ» (в том числе ПАО «НЕФАЗ»), «ГАЗ» (LCV + весь модельный ряд автобусов), Geely, Chery, ООО «ДК РУС».

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