Как ГИБДД лишает «прав» за дополнительные аудиоколонки

Поводом для этой публикации стали сообщения из Воронежа о рейдах местной ГИБДД с прицелом на какие-либо переделки в машинах местных водителей.

Известно, что периодически ДПС того или иного региона вдруг решает, что все проблемы с аварийностью и безопасностью на вверенной территории решены. То есть машины прекратили биться в авариях, пешеходы перестали попадать под колеса проезжающего транспорта, абсолютно все дороги приведены в идеальное состояние и вообще все хорошо.

В такой ситуации местная ГИБДД (видимо — от безделья) принимается бороться не с авариями, а с автовладельцами: устраивает рейды, выявляя машины с крайне небезопасной тонировкой стекол, ужасающе вопиющей лифтовкой подвески, безответственной установкой фаркопов и прочими «изменениями конструкции ТС».

Для сотрудников совершенно не важно, что подобные переделки на практике вообще никак не влияют на безопасность дорожного движения, что подтверждают десятилетия, в течении которых автомобили с подобным тюнингом спокойно ездили по дорогам страны и никого не трогали.

Главное для ДПС то, что недавно заработал техрегламент Таможенного союза с правилами допуска машин к эксплуатации. А в нем, по сути, все доработки авто, не укладывающиеся в заводскую комплектацию, подлежат немедленному запрету под предлогом дикой угрозы для безопасности дорожного движения.