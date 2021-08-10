Как ГИБДД лишает «прав» за дополнительные аудиоколонки

Поводом для этой публикации стали сообщения из Воронежа о рейдах местной ГИБДД с прицелом на какие-либо переделки в машинах местных водителей.
Известно, что периодически ДПС того или иного региона вдруг решает, что все проблемы с аварийностью и безопасностью на вверенной территории решены. То есть машины прекратили биться в авариях, пешеходы перестали попадать под колеса проезжающего транспорта, абсолютно все дороги приведены в идеальное состояние и вообще все хорошо.
В такой ситуации местная ГИБДД (видимо — от безделья) принимается бороться не с авариями, а с автовладельцами: устраивает рейды, выявляя машины с крайне небезопасной тонировкой стекол, ужасающе вопиющей лифтовкой подвески, безответственной установкой фаркопов и прочими «изменениями конструкции ТС».
Для сотрудников совершенно не важно, что подобные переделки на практике вообще никак не влияют на безопасность дорожного движения, что подтверждают десятилетия, в течении которых автомобили с подобным тюнингом спокойно ездили по дорогам страны и никого не трогали.
Главное для ДПС то, что недавно заработал техрегламент Таможенного союза с правилами допуска машин к эксплуатации. А в нем, по сути, все доработки авто, не укладывающиеся в заводскую комплектацию, подлежат немедленному запрету под предлогом дикой угрозы для безопасности дорожного движения.
На днях «обострение» подобного типа, когда чудится, что все проблемы на дорогах, кроме «тюнинга», уже решены, посетило Воронежскую госавтоинспекцию. И на обочины магистралей региона выползли инспекторы и стали тормозить машины, хозяева которых оснастили их дополнительным аудиооборудованием: динамиками, сабвуферами, усилителями звука и прочими аксессуарами этого рода. Автовладельцев обвиняли в эксплуатации автомобилей, в конструкцию которых внесены незаконные изменения.
Десяткам автолюбителей выписаны штрафные постановления по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ за управление транспортным средством с неисправностями, при которых его эксплуатация запрещена. Штраф по этой статье не большой, всего 500 рублей. Но это не главное.
Параллельно владелец машины получает на руки предписание о ликвидации этих самых изменений в конструкции. То есть, в 10-дневный срок он должен привести машину в состояние «как из автосалона» и предъявить ее для осмотра в отделение ГИБДД. Если человек этого не сделает, его транспортное средство автоматически будет снято с регистрации.
Когда его после этого остановит экипаж ГИБДД, речь пойдет о штрафе в 800 рублей. А в случае повторной остановки за езду на незарегистрированном авто — о лишении «прав» на три месяца в соответствии со ст. 12.1 КоАП. Поразительно, но подобного исхода можно «добиться», всего лишь поставив в багажник своего авто мощный сабвуфер!