Как, пользуясь дефицитом машин, автодилеры «разводят» покупателей на деньги

Сейчас буквально каждый первый российский покупатель новой машины сталкивается с теми или иными проявлениями самого настоящего хапужничества со стороны салонов официальных дилеров практически всех автобрендов. Виной тому стало вызванное пандемией COVID-19 снижение объемов выпуска автомобилей во всем мире и ставший его следствием дефицит машин на рынке.

В связи с этим, в России сложилась ситуация, когда «правила игры» на рынке диктует не покупатель автомобиля, а продавец. В новом выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд» наши эксперты рассказывают, как противостоять типичным приемам «развода на деньги», используемым сейчас продавцами автосалонов.