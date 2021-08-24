Британцы представили в России новый Range Rover Sport SVR Ultimate

Самый мощный в линейке британского автопроизводитенля 575-сильный кроссовер стал еще более дорогим и эксклюзивным. Специалисты подразделения Special Vehicle Operations добавили модели эксклюзивные цвета кузова и обновили интерьер.

Три варианта «колера» включают два новых цвета Maya Blue Gloss и Marl Grey Gloss, в базовом слое которых есть крошечные частицы белого стекла, которые отражают свет. Таким образом у машины получается эффект сияния. Еще один цвет — Ligurian Black Satin — представляет из себя более спокойное матовое покрытие.

В салоне разместили хромированные бейджи SV Bespoke, подсвечиваемые накладки на пороги Ultimate Edition, а лепестки пернеключения передач окрасили в черный цвет.

Впервые эти машины представят на выставке Salon Privé, которая пройдет в Великобритании с 1 по 5 сентября, и уже после этого машины доберуться до нашей страны. В России цена Range Rover Sport SVR Ultimate составит от 12 227 000 рублей.