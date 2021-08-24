Британцы представили в России новый Range Rover Sport SVR Ultimate

Фото из открытых источников
Британцы продолжают представлять на российском рынке особые серии кроссоверов Range Rover. На этот раз производитель показал свою самую мощную модель Sport SVR Ultimate, которая прошла через руки специалистов подразделения Special Vehicle Operations.
Виктор Васильев

Самый мощный в линейке британского автопроизводитенля 575-сильный кроссовер стал еще более дорогим и эксклюзивным. Специалисты подразделения Special Vehicle Operations добавили модели эксклюзивные цвета кузова и обновили интерьер.

Три варианта «колера» включают два новых цвета Maya Blue Gloss и Marl Grey Gloss, в базовом слое которых есть крошечные частицы белого стекла, которые отражают свет. Таким образом у машины получается эффект сияния. Еще один цвет — Ligurian Black Satin — представляет из себя более спокойное матовое покрытие.

В салоне разместили хромированные бейджи SV Bespoke, подсвечиваемые накладки на пороги Ultimate Edition, а лепестки пернеключения передач окрасили в черный цвет.

Впервые эти машины представят на выставке Salon Privé, которая пройдет в Великобритании с 1 по 5 сентября, и уже после этого машины доберуться до нашей страны. В России цена Range Rover Sport SVR Ultimate составит от 12 227 000 рублей.

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24 августа 2021
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