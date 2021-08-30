АВТОВАЗ расширит стандартную комплектацию и повысит цены всех автомобилей LADA

Как сообщает «Лада.Онлайн» со ссылкой на источник у дилеров, подобный комплект будет стоить около 2 500 рублей. О благотворительности со стороны производителя речи не идет — стоимость уложенной в багажник сумки оплатит, разумеется, покупатель авто.

Добавим, что сейчас потребитель при желании может обзавестись фирменными наборами «Стандарт» за 1 771 рубль или «Премиум» за 2 682 рубля — второй отличается более качественным чехлом и наличием светоотражающего жилета. А может не покупать ничего, приобретя аптечку и все остальное на стороне — что, конечно, обойдется дешевле.

Кстати, с 1 сентября АВТОВАЗ планирует скорректировать прайс-листы модельного ряда LADA. Это будет пятое массовое повышение цен за 2021 год: по предварительной информации, Granta и Niva прибавят по 11 000, а Vesta, XRAY и Largus — по 15 000 «целковых».

Между тем, тольяттинский автопроизводитель только вышел из корпоративного отпуска, а на него уже свалились проблемы. Дефицит комплектующих вынуждает приостановить производство на неделю. При этом дилеры отмечают нехватку новых автомобилей.

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