«Автодор» уточнил, когда трасса М1 «Беларусь» станет платной

Фото: Автодор.
Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал, что реконструированная трасса М-1 «Беларусь» станет первой в России автодорогой с бесплатными и платными полосами движения на одной проезжей части. Теперь стало известно, когда закончатся работы по модернизации «олимпийки».
Алексей Кованов

Как уверяет пресс-служба ГК «Автодор», строительно-монтажные работы на 45—66 километрах трассы М-1 «Беларусь», что стартовали 2 года назад, идут по графику. Закончить реконструкцию магистрали дорожники планируют до конца этого года.

На участке протяженностью всего 21 километр пришлось возвести сразу 9 путепроводов, в том числе два железнодорожных. Кроме того, строится новая развязка, чтобы ликвидировать одноуровневое пересечение с региональной дорогой «Кубинка — Нарофоминск».

Работы по укладке асфальта выполнены практически полностью, а на 46-м километре почти готов пункт взимания платы на 17 шлюзов. Также полным ходом идет возведение 9 пешеходных переходов, установка шумозащитных экранов и мачт освещения.

Как порталу «АвтоВзгляд» сообщили в ГК «Автодор», по итогу количество полос увеличится с 4 до 10. Шесть рядов движения по центру станут платными, а крайние четыре (по два в каждую сторону) останутся бесплатными.

Пропускная способность трассы увеличится вдвое. По скоростным полосам водители смогут добираться от Москвы до Большой бетонки всего за 40 минут.

платные дороги, дорога
30 августа 2021
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