«Автодор» уточнил, когда трасса М1 «Беларусь» станет платной

Как уверяет пресс-служба ГК «Автодор», строительно-монтажные работы на 45—66 километрах трассы М-1 «Беларусь», что стартовали 2 года назад, идут по графику. Закончить реконструкцию магистрали дорожники планируют до конца этого года.

На участке протяженностью всего 21 километр пришлось возвести сразу 9 путепроводов, в том числе два железнодорожных. Кроме того, строится новая развязка, чтобы ликвидировать одноуровневое пересечение с региональной дорогой «Кубинка — Нарофоминск».

Работы по укладке асфальта выполнены практически полностью, а на 46-м километре почти готов пункт взимания платы на 17 шлюзов. Также полным ходом идет возведение 9 пешеходных переходов, установка шумозащитных экранов и мачт освещения.

Как порталу «АвтоВзгляд» сообщили в ГК «Автодор», по итогу количество полос увеличится с 4 до 10. Шесть рядов движения по центру станут платными, а крайние четыре (по два в каждую сторону) останутся бесплатными.

Пропускная способность трассы увеличится вдвое. По скоростным полосам водители смогут добираться от Москвы до Большой бетонки всего за 40 минут.