Toyota представила в России «горячую» версию Land Cruiser 300

Как говорят представители компании, в версии GR Sport соединились современные тренды автомобильного дизайна, дух автоспорта и легендарная проходимость семейства внедорожников Land Cruiser.

От версии LC 300 70th Anniversary, которая считается наиболее дорогой, GR Sport сильнее всего отличается дизайном передней части. У автомобиля появилась новая решетка радиатора с крупными ячейками, а также горизонтальные накладки, которые тянутся от головной оптики до логотипа Toyota, выполненного в контрастном белом цвете.

Кроме этого, новинка получила иной передний бампер из матового черного пластика, черные накладки на колесные арки, а также глянцевые корпуса зеркал и ручек дверей. Что касается салона, то он у спецверсии исключительно черный, а центральная консоль и дверные карты отделаны вставками серого цвета.

Есть небольшите изменения и по технической части. Специально для GR Sport инженеры изменили настройки системы кинетической стабилизации E-KDSS для движения по твердым покрытиям.

Цены на новую версию внедорожника стартуют от 7 620 000 рублей.