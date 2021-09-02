Названы российские цены на спортивный кроссовер Audi

Audi e-tron S, и e-tron S Sportback разменивают первую сотню за 4,5 секунды, а максимальная скорость обоих кроссоверов ограничена 210 км/ч.

Особенность машин с литерой S в том, что они получили трехмоторную силовую установку. Спереди расположен крупный асинхронный электродвигатель, который на двухмоторных машинах устанавливают сзади, а сзади, наоборот, агрегат меньшего размера, который, к тому же, и легче. Суммарная отдача силовой установки — 435 л. с., а запас хода равен около 380 км.

Цена на Audi e-tron S начинается от 8 450 000 рублей, а купеобразный вариант обойдется в 8 655 000 ₽