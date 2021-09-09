РГС Банк расширил программу «Финансирование склада» для дистрибьюторов автобусов

«Финансирование склада ТС Автобусы» — это кредитование текущих потребностей дилеров для формирования склада с отсрочкой платежа под залог приобретаемых автобусов. Продукт позволяет освободить автопроизводителей от рисков благодаря приобретению у них прав требования к дилерам. И в то же время создать более комфортные условия работы для дилерcкой сети за счет снижения кредитной нагрузки, минимальных требований к залогу и оперативного принятия решений по предоставлению финансирования.

В рамках программы предусмотрена только ежемесячная выплата процентов, а оплата основного долга — в конце срока. Отсрочка платежа составляет не более 240 дней. Досрочное погашение возможно при условии погашения суммы уступки прав требования в полном объеме по каждому транспортному средству. Лимит финансирования устанавливается банком индивидуально для каждого дилера и действует не более одного года. Также предусмотрена возможность пересмотра лимитов финансирования и их досрочного закрытия по итогам мониторинга.

«Концентрация на обслуживании предприятий из сферы автобизнеса расширяет возможности РГС Банка по разработке актуальных финансовых продуктов под конкретные цели клиентов. Так, „Финансирование склада“ — это базовая программа, есть програма „Лайт“ и теперь специальный продукт для дилеров автобусов», — отметила Анна Гордеева, директор по корпоративному бизнесу РГС Банка.

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