АВТОВАЗ опять задрал цены на LADA Granta

Если информация, которую публикует портал «Лада.Онлайн», окажется верна, то посетители автосалонов увидят новые прайс-листы.

Подорожание коснется только LADA Granta: за седан будут просить 550 900, за универсал — 579 900, за лифтбек — 572 900, а за хэтчбек — 604 500 рублей. Исполнение Cross подорожает до 674 900 «целковых». Таким образом, по всем комплектациям прибавка составит 5 000.

И еще одна свежая новость из Тольятти. Этой весной АВТОВАЗ презентовал продвинутую медиасистему EnjoY Pro, которая пришлась по вкусу покупателям автомобилей LADA, так как поддерживает разные форматы файлов, имеет камеру заднего вида, голосовое управление и технологию объемного звука.

А сейчас представлена «магнитола» попроще — ее назвали EnjoY. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, чем отличаются модели EnjoY и EnjoY Pro.