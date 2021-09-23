В Россию приехала Skoda Kodiaq за 4 000 000 рублей

Фото производителя.
Впервые кроссовер Skoda Kodiaq увидел свет пять лет назад, а сейчас пришла пора планового рестайлинга. В Европе он прошел летом, в Россию посвежевшая машина приехала осенью, притом первыми до дилеров добрались экземпляры отечественной сборки. Теперь же, как выяснил портал «АвтоВзгляд», стартовали поставки чистокровных «чехов».
Алексей Кованов

Вобще, цены на обновленный «Кодиак» начинаются от 1 961 000 «целковых». Однако чистопородные иномарки — совсем другое дело: позволить себе экземпляр чешской сборки смогут, пожалуй, лишь избранные, ведь топовые исполнения SportLine и Laurin & Klement доступны для заказа по цене от 3 613 000 и 3 867 000 рублей. По российскому законодатульству, это считается роскошью!

SportLine можно отличить по спортивному декору (на заглавном фото), а Laurin & Klement — по обилию наружного хрома, кожаному салону и богатому оснащению.

Уточним, что рестайлинговый кроссовер получил новую решетку радиатора, которая стала заметно массивнее, а оптика — уже. Финальный штрих — переднюю кромку капота дизайнеры приподняли на пару сантиметров. Об остальных переменах во внешности и интерьере рассказывает обзор, подготовленный порталом «АвтоВзгляд».

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23 сентября 2021
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