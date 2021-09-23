В Россию приехала Skoda Kodiaq за 4 000 000 рублей

Вобще, цены на обновленный «Кодиак» начинаются от 1 961 000 «целковых». Однако чистопородные иномарки — совсем другое дело: позволить себе экземпляр чешской сборки смогут, пожалуй, лишь избранные, ведь топовые исполнения SportLine и Laurin & Klement доступны для заказа по цене от 3 613 000 и 3 867 000 рублей. По российскому законодатульству, это считается роскошью!

SportLine можно отличить по спортивному декору (на заглавном фото), а Laurin & Klement — по обилию наружного хрома, кожаному салону и богатому оснащению.

Уточним, что рестайлинговый кроссовер получил новую решетку радиатора, которая стала заметно массивнее, а оптика — уже. Финальный штрих — переднюю кромку капота дизайнеры приподняли на пару сантиметров. Об остальных переменах во внешности и интерьере рассказывает обзор, подготовленный порталом «АвтоВзгляд».