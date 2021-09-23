КамАЗ планирует построить завод для выпуска кроссоверов

Идею основать новую производственную площадку озвучил замглавы Минпромторга Александр Морозов. По словам высокопоставленного чиновника, завод должен быть небольшим, так как производство электрокаров — «очень компактная история». Да-да, модель, под которую готовится производственная база, — это электромобиль «Кама-1», который челнинцы гордо имеют «смарт-кроссовером.»

Господин Морозов отметил, что больше всего запуска «Камы» ждет Москва. По предварительным прогнозам, новое подразделение КамАЗа может появиться буквально через 3—4 года.

Добавим, что представленная прошлой осенью «Ока» нового поколения под флагом КамАЗ и названием «Кама-1» сейчас проходит серию всевозможных испытаний. По их завершению (если, конечно, тесты окажутся успешными), псевдокроссовер поступит в продажу. Причем ждать осталось недолго.

А еще челнинцы готовят новинку под названием «Компас». С ней автогигант из Набережных Челнов решил бросить вызов марке ГАЗ, выведя конкурента не только новому «Валдаю», но и сверхуспешной «Газели». Однако портал «АвтоВзгляд», внимательно рассмотрев новинку, сделал вывод: это отнюдь не собственная камазовская разработка.