BMW в очередной раз повысила цены на свои машины

Ценники на модельный ряд немецкого автопроизводителя поднимали на 4,5% зимой, на 3,8% весной, а летом «прайс» стал больше еще на 1,9%. Осенняя прибавка составит 2,1%.

После первого ноября минимальная цена, скажем, BMW 3-й серии составит от 3 280 000 рублей, а BMW 5-й серии обойдется минимум в 4 250 000 рублей. Что касается кроссоверов от X4 до X7, то они еще подорожают с 1 декабря.

Но есть и хорошие новости. Переписав ценники, немцы добавили новые опции и исполнения, которые ранее не были доступны российским покупателям.