Какие автомобили подорожали в России круче всего

Итак, круче всех переписали ценники премиальная BMW и «народная» Kia: некоторые модели этих компаний прибавили 25 и 20 процентов соответственно. Немцев толкнули на подобный шаг инфляция и дефицит автомобилей, а корейцев — дефицит производства, рост курса валют, традиционное подорожание.

Впрочем, подобные «мотивы» характерны для большинства брендов, хотя некоторые, как, например, Hyundai и VW «прикрываются» и таким фактором, как обновление моделей (прайсы последних поднялись на 10% в среднем). Смена модельного ряда или модельного года повлияла и на стоимость Cadillac, Chevrolet и Mitsubishi: их машины подорожали в диапазоне от 3 до 15%.

Из «премиалов» меньше всего задрал планку Mercedes– на 2,5%, а Aston Martin и Ferrari так и вообще остались на прежнем уровне, что, учитывая и продажи, и без того заоблачные ценники, вполне понятно.

– В 2021 году дефицит автомобилей и комплектующих, который все еще сохраняется на авторынке, оказывает заметное влияние на индексацию цен на новые автомобили, — комментирует ситуацию порталу «АвтоВзгляд» директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский. — Вместе с этим стоимость, конечно, меняется и на фоне инфляции. Можно прогнозировать, что до конца года автомобили еще будут дорожать.Однако корректировка цен происходит постепенно, производители анализируют и учитывают воздействие всех основных факторов в долгосрочной перспективе…