В России продолжают дорожать подержанные автомобили

Фото: bloomberglinea.com
В эпоху тотального дефицита дорожают не только новые автомобили, запчасти и сервисные услуги, но и «бэушки». Так, за последний месяц подержанные машины прибавили в цене 4% — теперь средняя стоимость легковушки с пробегом составляет 873 000 рублей.
Кристина Извекова

Интересно, что на 4% подержанные авто подорожали по сравнению с сентябрем, когда их средний прайс находился на отметке в 838 000 целковых. Всего четыре недели, а к ценникам успело «прилипнуть» 35 000 рублей. Если же проводить параллель с результатами января, то прибавка составила аж 185 000 — средняя стоимость «бэушек» выросла на 27%.

А посмотрим показатели октября прошлого года. Тогда за подержанные легковушки просили 606 000 рублей. Получается, за 12 месяцев они потяжелели в цене на 267 000 «деревянных» или на 44% в процентном соотношении.

Вероятнее всего, тенденция удорожания машин с пробегом сохранится, ведь никаких предпосылок для того, чтобы они начали дешеветь, нет. А потому тем, кто задумывается о покупке подержанного авто, имеет смысл поторопиться.

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28 октября 2021
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