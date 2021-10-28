В России продолжают дорожать подержанные автомобили

Интересно, что на 4% подержанные авто подорожали по сравнению с сентябрем, когда их средний прайс находился на отметке в 838 000 целковых. Всего четыре недели, а к ценникам успело «прилипнуть» 35 000 рублей. Если же проводить параллель с результатами января, то прибавка составила аж 185 000 — средняя стоимость «бэушек» выросла на 27%.

А посмотрим показатели октября прошлого года. Тогда за подержанные легковушки просили 606 000 рублей. Получается, за 12 месяцев они потяжелели в цене на 267 000 «деревянных» или на 44% в процентном соотношении.

Вероятнее всего, тенденция удорожания машин с пробегом сохранится, ведь никаких предпосылок для того, чтобы они начали дешеветь, нет. А потому тем, кто задумывается о покупке подержанного авто, имеет смысл поторопиться.