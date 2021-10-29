Kia объяснила, почему кроссовер XCeed подорожал на 90 000 рублей

Фото производителя.
Российский офис Kia запланировал на 15 ноября старт продаж кросс универсала XCeed следующего модельного года. Однако отгрузки машину дилерам уже стартовали, а потому представительство поспешило опубликовать прайс-листы, с которыми внимательно ознакомился портал «АвтоВзгляд».
Алексей Кованов

Каких-либо изменений во внешности Kia XCeed по причине своей молодости не получил. Зато примерил турбомотор 1.5 T-GDI из семейства Smartstream, что пришел на смену прежнему двигателю 1.4 T-GDI. Новый агрегат немного мощнее прежнего (150 сил против 142), а потому универсал стал несколько быстрее: время разгона до «сотни» сократилось до 9,2 секунды вместо прежних 9,5. Именно появлением нового движка марка объясняет серьезное подорожание модели.

Старший 200-сильный 1.6 T-GDI остался прежним. С обоими моторами работает 7-ступенчатый преселективный «робот», но привод, несмотря на формальный статус кроссовера, только передний.

В базовой, но притом богато оборудованной комплектации Luxe модель свежего модельного года стоит 1 874 900 рублей — на 90 000 «целковых» больше, чем дилеры просят за актуальную версию машины.

И еще одна новость от Kia. Многие производители постепенно начинают предлагать покупателям электромобили. Пока это премиум-бренды, но уже скоро компанию им составит корейский бренд со своим кросс-хэтчем EV6. Что это за машина, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

новинки рынка, авторынок, производители, новая модель, кроссоверы
29 октября 2021
252