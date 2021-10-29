Kia объяснила, почему кроссовер XCeed подорожал на 90 000 рублей

Каких-либо изменений во внешности Kia XCeed по причине своей молодости не получил. Зато примерил турбомотор 1.5 T-GDI из семейства Smartstream, что пришел на смену прежнему двигателю 1.4 T-GDI. Новый агрегат немного мощнее прежнего (150 сил против 142), а потому универсал стал несколько быстрее: время разгона до «сотни» сократилось до 9,2 секунды вместо прежних 9,5. Именно появлением нового движка марка объясняет серьезное подорожание модели.

Старший 200-сильный 1.6 T-GDI остался прежним. С обоими моторами работает 7-ступенчатый преселективный «робот», но привод, несмотря на формальный статус кроссовера, только передний.

В базовой, но притом богато оборудованной комплектации Luxe модель свежего модельного года стоит 1 874 900 рублей — на 90 000 «целковых» больше, чем дилеры просят за актуальную версию машины.

И еще одна новость от Kia. Многие производители постепенно начинают предлагать покупателям электромобили. Пока это премиум-бренды, но уже скоро компанию им составит корейский бренд со своим кросс-хэтчем EV6. Что это за машина, рассказывает портал «АвтоВзгляд».