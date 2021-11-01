Объявлены российские цены обновленного Kia Ceed

Обновленные Kia Ceed и Ceed SW предложат россиянам в шести комплектациях — в том числе «заряженных» GT Line и GT Line+. Что касается двигателей, то их предусмотрено два: прежний атмосферник на 128 л. с. и новый 150-сильный T-GDI семейства Smartstream. В паре с первым трудится шестиступенчатый «автомат», со вторым — семидиапазонный «преселектив».

Уже в базе Kia Ceed и Ceed SW могут похвастать ассистентами экстренного торможения (BAS) и старта на подъеме (НАС), системой контроля давления в шинах, датчиком освещения, круиз-контролем, электрическими стеклоподъемниками по кругу, камерой заднего вида, а также продвинутой мультимедиа-системой с 8-дюймовым тачскрином и беспроводным доступом к смартфонам.

Что же до топовой версии GT Line+, то там можно отыскать комплекс ассистентов водителя Drive Wise, цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма, беспроводную зарядку для мобильного телефона, комбинированную отделку кресел. Кстати, для водителя предусмотрена и электрорегулировка сиденья с функцией памяти. А заплатить за такую машину придется уже как минимум 2 109 900 рублей.