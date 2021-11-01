Автомобили Mercedes-Benz получат инновационную акустическую систему

Фото: Mercedes-Benz
В скором времени в базовую комплектацию Mercedes-Maybach, а чуть позже и «обычного» S-класса войдет акустическая система с Dolby Atmos — технологией, которая используется, например, в кинотеатрах. Заказать автомобили с почти живым, глубоким звуком можно будет, начиная со следующего лета.
Кристина Извекова

Если говорить простым языком, то Dolby Atmos — это технология объемного звучания, усиливающая акустические эффекты благодаря дополнительным каналам и динамикам. Трехмерное звуковое пространство полностью погружает слушателя в музыку — со стерео- и уж тем более моносистемами не сравнится.

Первыми оценить технологию Dolby Atmos смогут владельцы Mercedes-Maybach с опциональной акустической системой high-end Burmester 4D и 3D (доступна и сейчас, но без «Долби»). А позже она станет доступна и на автомобилях с информационно-развлекательным комплексом MBUX — в частности, на S-классе, на котором эта мультимедиа и дебютировала.

— Клиент, купивший автомобиль Mercedes-Benz, по праву рассчитывает на музыкальные впечатления самого высокого уровня. Вот почему мы одними из первых среди автопроизводителей внедряем инновационную технологию Dolby Atmos. С ней и аудиосистемой Burmester наши клиенты смогут почувствовать себя как на настоящем живом концерте, — отметила Бритта Зегер, руководитель департамента продаж и член правления Daimler AG и Mercedes-Benz AG.

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1 ноября 2021
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