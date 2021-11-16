В России рекордно подорожали подержанные Volkswagen Polo и Toyota Camry

Фото производителя.
Всерьез оценивать, как подорожали новые автомобили, сегодня глупо: рекомендованные производителями цены потеряли всякую актуальность, так как реальный «прайс» зависит от жадности конкретного дилера. А вот динамику цен на вторичном рынке оценить вполне реально, ведь продавец пишет в объявлении точную сумму, за которую он готов расстаться со своим автомобилей.
Алексей Кованов

Собственно, эксперты ресурса «Авито.Авто», проанализировав базу данных пользовательских объявлений, выяснили, что средняя цена на подержанный автомобиль до 7 лет за последние десять месяцев составила 930 000 рублей.

Среди бестселлеров вторичного рынка сильнее всего подорожали Toyota Camry: средняя стоимость японского седана сейчас составляет 1 750 000 «целковых», хотя год назад «Камри» можно было приобрести на 34,6% дешевле.

Другой лидер по росту цены Volkswagen Polo: немецкий «бюджетник» прибавил 32,2% (средняя цена — 727 000). Наконец, третий участник своеобразного антирейтинга — Hyundai Solaris, средняя цена которого увеличилась на 29,1% (до 715 000).

Впрочем, вторичный рынок все равно предлагает множество заманчивых вариантов за вполне разумные деньги. Тут можно найти предложения, которые приятно удивят. Однако от некоторых машин на вторичке стоит держаться подальше, считают эксперты портала «АвтоВзгляд».

авторынок, вторичный рынок, подержанные авто
16 ноября 2021
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