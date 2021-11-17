Porsche показал самый экстремальный Cayman

Фото из открытых источников
Еще месяц назад немецкий производитель спорткаров показал модель Porsche 718 Cayman GT4 RS, оставив за кадром все технические подробности. Теперь же, на автосалоне в Лос-Анджелесе, компания раскрыла всю информацию о новинке.
Виктор Васильев

Самому злому «Кайману» достался четырехлитровый атмосферный мотор от модели 911 GT3, который дефорсировали до 500 л. с. При этом, если сравнивать с обычным Cayman, прибавка мощности составила 80 л. с., что довольно немало.

Кроме прибавки «лошадей» спорткар получил ряд кузовных панелей из углеволокна, облегченное заднее стекло и тканевые петли вместо дверных ручек. Все это снизило вес машины на 22 кг.

Дебют модели в Лос-Анджелесе означает, что первые машины будут предложены именно американским покупателям. За «злое» купе им придется выложить 141 700 долларов.

новинки рынка, новая модель, премиальный сегмент, премиум-сегмент, автосалоны
17 ноября 2021
334