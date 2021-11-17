Porsche показал самый экстремальный Cayman

Самому злому «Кайману» достался четырехлитровый атмосферный мотор от модели 911 GT3, который дефорсировали до 500 л. с. При этом, если сравнивать с обычным Cayman, прибавка мощности составила 80 л. с., что довольно немало.

Кроме прибавки «лошадей» спорткар получил ряд кузовных панелей из углеволокна, облегченное заднее стекло и тканевые петли вместо дверных ручек. Все это снизило вес машины на 22 кг.

Дебют модели в Лос-Анджелесе означает, что первые машины будут предложены именно американским покупателям. За «злое» купе им придется выложить 141 700 долларов.