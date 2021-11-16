Новый Lexus LX и его самые заклятые конкуренты в России

В техническом плане Lexus LX — это Land Cruiser 300, только более роскошный. Со сменой поколений в перечне его оснащения появилась подвеска AHC, которая стабилизирует машину в поворотах, при усорениях изменяя жесткость пружин и дорожный просвет. «Крузак» поделился блокируемыми дифференциалами, и известной системой E-KDSS.

Что касается двигателей, то их два: 3,5-литровый бензиновый V6 отдачей 415 л. с. и двухнаддувный «дизель» объемом 3,3 литра в 300 сил. Оба работают с безальтернативным десятиступенчатым «автоматом». Цена новинки пока не объявлена, но доступным автомобиль точно не будет.

Кто же может бросить вызов японцу?

Cadillac Escalade

Американский внедорожник нового поколения приехал в Россию летом. Он стал еще крупнее, а колесная база выросла до 3071 мм. Из технических особенностей выделим пневмоподвеску, которая уменьшает дорожный просвет на высоких скоростях.

Силовой агрегат для России всего один — 6,2-литровый V8 мощностью 416 л. с. в пару к которому приставлена десятиступенчатая автоматическая коробка передач. Что касается цены, то за базовый «Эскалейд» попросят буть больше 8 000 000 рублей.