Новый Lexus LX и его самые заклятые конкуренты в России

В техническом плане Lexus LX — это Land Cruiser 300, только более роскошный. Со сменой поколений в перечне его оснащения появилась подвеска AHC, которая стабилизирует машину в поворотах, при усорениях изменяя жесткость пружин и дорожный просвет. «Крузак» поделился блокируемыми дифференциалами, и известной системой E-KDSS.
Что касается двигателей, то их два: 3,5-литровый бензиновый V6 отдачей 415 л. с. и двухнаддувный «дизель» объемом 3,3 литра в 300 сил. Оба работают с безальтернативным десятиступенчатым «автоматом». Цена новинки пока не объявлена, но доступным автомобиль точно не будет.
Кто же может бросить вызов японцу?
Cadillac Escalade
Американский внедорожник нового поколения приехал в Россию летом. Он стал еще крупнее, а колесная база выросла до 3071 мм. Из технических особенностей выделим пневмоподвеску, которая уменьшает дорожный просвет на высоких скоростях.
Силовой агрегат для России всего один — 6,2-литровый V8 мощностью 416 л. с. в пару к которому приставлена десятиступенчатая автоматическая коробка передач. Что касается цены, то за базовый «Эскалейд» попросят буть больше 8 000 000 рублей.
Infiniti QX80
Рамный флагманский внедорожник японского бренда обновили в прошлом году. Главные изменения — внутри. Например, добавлена поддержка беспроводного протокола Bluetooth, а также доработано голосовое управление. Если говорить о моторах, то он один — 5,6-литровый V8 отдачей 405 л. с., который спарен с семиступенчатой коробкой передач. Что касается цены, то базовая версия стартует от 6 735 000 рублей.
Chevrolet Tahoe
«Тахо» нового поколения вышел на российский рынок по лету. Вредорожник стал крупнее и под стать родственному Cadillac Escalade получил новое шасси с независимой задней подвеской вместо прежнего неразрезного моста. Российская версия идет по умолчанию с «пневмой», адаптивными амортизаторами и возможностью регулировки дорожного просвета. Под капотом работает атмосферный V8 мощностью 343 л. с., сопряженный с десятиступенчатым «автоматом». Что касается прайсов, то базовый ценник начинается от 6 250 000 рублей.
Toyota Land Cruiser 300
Да, «Крузак», хоть и брат-близнец «Лексусу», но тем не менее, запишем его в конкуренты. Он все же безумно популярен в России, потому сможет оттянуть на себя немало покупателей. Модель можно выбрать, как с бензиновым V6 мощностью 415 л. с., так и с «дизелем» объемом 3,3 л и отдачей в 299 сил. По оснащению он чуточку беднее LX, но зато дешевле и по цене — прайс-лист отталкивается от 5 500 000 рублей.
* — цены указаны без дилерской накрутки.