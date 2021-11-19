АВТОВАЗ прекратит выпуск дешевых версий Lada XRAY Cross

Как сообщает сайт «Лада.Онлайн» со ссылкой на одного из дилеров марки LADA, обе версии, что попали под сокращение, практически не пользовались популярностью. У дилеров простые комплектации Lada XRAY Cross могли проставить по нескольку недель… Тогда как более упакованные исполнения почти мгновенно находили своих новых владельцев.

Поэтому маркетологи «российской марки №1» придумали новинку под названием «Classic Optima 1.6 MT». Это почти «база», но дополненная кондиционером, охлаждаемым вещевым ящиком, двухдиновой аудиосистемой (с USB, AUX, Bluetooth и Hands free), а также мультифункциональным рулевым колесом. Правда, цена такого «Кросса» пока не сообщается.

Кроме того, АВТОВАЗ сейчас вовсю готовит премьеру обновленного семейства LADA Vesta, не написал, пожалуй, только самый ленивый. Известны подробности обновления, опубликованы шпионские фотографии, осталось узнать только одно — дату самой премьеры. В этом вопросе решил разобраться портал «АвтоВзгляд».