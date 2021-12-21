Какие модели Jaguar Land Rover меньше всего разорят на обслуживании

В ходе подготовки премии эксперты оценили более 150 моделей и 370 модификаций, предварительно разделив автомобили на классы и ценовые сегменты. Для рассчета взяли такие параметры как трехлетний период владения автомобилем, суммарный пробег в 45 000 км, возраст владельца — 35 лет и стаж вождения — 10 лет.

Сама методика подготовки рейтинга учитывает основные расходы автовладельцев и включает страхование, транспортный налог, покупку зимних шин, техобслуживание, топливо, а также стоимость самого автомобиля. «Автостат» приводит эти затраты в рублях на 1 километр пробега.

По результатам исследования, в сегменте SUV D наименее затратной моделью в России стал Discovery Sport — стоимость владения составляет 13,1 рублей на километр пробега. В то же время Range Rover Velar с показателем 17,3 в своем классе занял вторую строчку рейтинга, Jaguar XF (15,9) и F-TYPE (28,6) присудили вторые места, а кроссовер Jaguar E-PACE (14,1) стал третьим.