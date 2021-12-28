Как ездить на личном автомобиле, не покупая его?

В ритме современной жизни практически каждому человеку нужен автомобиль, будь то женщине с детьми или руководителю компании. Машина позволяет быть мобильным, находясь в комфорте и безопасности. Но в текущих реалиях, чтобы купить новый автомобиль нужно объездить не один дилерский центр, запросить расчет у нескольких страховых компаний, договориться о лучшей стоимости машины и страховки, ну и в конечном итоге прождать минимум месяц, когда купленный авто будет поставлен в автосалон. А затем начнутся новые заботы и траты — ремонт, шиномонтаж, очередное страхование.

Для того, чтобы все эти проблемы не касались потребителей, а владение машиной приносило только положительные эмоции, на российском рынке услуг появился сервис — «подписка на автомобиль», уже хорошо развитый в Европе. Пока сервис еще только входит в нашу жизнь и, как всякий инновационный продукт, вызывает много вопросов, хотя на рынке однозначно наблюдается большой интерес к нему. Можно сказать, что это услуга для людей, готовых мыслить нестандартно, выходя за рамки привычного взгляда на то, как можно иметь в своем распоряжении всегда новый автомобиль в любое время и в любом месте.