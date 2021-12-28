Как ездить на личном автомобиле, не покупая его?

В ритме современной жизни практически каждому человеку нужен автомобиль, будь то женщине с детьми или руководителю компании. Машина позволяет быть мобильным, находясь в комфорте и безопасности. Но в текущих реалиях, чтобы купить новый автомобиль нужно объездить не один дилерский центр, запросить расчет у нескольких страховых компаний, договориться о лучшей стоимости машины и страховки, ну и в конечном итоге прождать минимум месяц, когда купленный авто будет поставлен в автосалон. А затем начнутся новые заботы и траты — ремонт, шиномонтаж, очередное страхование.
Для того, чтобы все эти проблемы не касались потребителей, а владение машиной приносило только положительные эмоции, на российском рынке услуг появился сервис — «подписка на автомобиль», уже хорошо развитый в Европе. Пока сервис еще только входит в нашу жизнь и, как всякий инновационный продукт, вызывает много вопросов, хотя на рынке однозначно наблюдается большой интерес к нему. Можно сказать, что это услуга для людей, готовых мыслить нестандартно, выходя за рамки привычного взгляда на то, как можно иметь в своем распоряжении всегда новый автомобиль в любое время и в любом месте.
Следуя трендам и удовлетворяя потребности клиентов группа ВТБ стала одной из первых, кто запустил новый сервис «подписка на автомобиль» по аналогии с доступом к онлайн-кинотеатрам или музыке. Услуга позволяет физическим лицам с постоянным стабильным доходом пользоваться машиной, меняя ее по своему усмотрению и в зависимости от своих потребностей.
В сервис подписки от группы ВТБ включено пользование автомобилем и его обслуживание. Оплата вносится ежемесячно, размер платежа зависит от выбранной машины и срока аренды (от 6 месяцев до 2 лет), в конце которого автомобиль возвращается в лизинговую компанию. В стоимость уже входит регистрация транспорта в ГИБДД, техобслуживание, страхование, уплата налогов, круглосуточная помощь на дороге, вызов аварийного комиссара, замена расходных материалов и сезонных комплектов шин, в том числе их хранение. По подписке доступны машины марок Nissan, Skoda, Volkswagen, Renault, Kia, Haval, Audi, Mercedes-Benz, Land Rover и другие, популярные в России. То есть, охват от эконома до бизнес-класса. И самое главное, что все автомобили, представленные на сайте ВТБ Лизинг, уже выкуплены лизинговой компанией и находятся в наличии, то есть ждать их поставки не придется. Но также у клиентов есть возможность оформить любую модель иностранных и российских автобрендов под заказ. В настоящее время оформление подписки на автомобиль доступно в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре.
Оформить подписку на машину можно на сайте АО ВТБ Лизинг, ознакомившись с договором аренды машин, который выложен в открытом доступе. Сервис также доступен к оформлению в приложении ВТБ Онлайн.
ВТБ Лизинг является также официальным финансовым оператором сервиса подписки Land Rover Mobility. Программа предоставляет возможность клиентам ВТБ Лизинг получить машину в пользование на срок от одного до двух лет без первоначального взноса. Эти условия одинаковы как для физических, так и для юридических лиц. Просто внося ежемесячные платежи, в свое распоряжение можно получить нужную модель машины, не заботясь о техническом обслуживании и дальнейшей перепродаже. По подписке предусмотрено прохождение машиной минимум двух технических осмотров в год, ремонт в официальных дилерских центрах Jaguar Land Rover, страхование (ОСАГО + каско), смена и хранение шин, оплата транспортного налога и обработка штрафов за нарушение правил дорожного движения.
ВТБ Лизинг является официальным финансовым оператором сервиса Land Rover Mobility. Новый сервис позволяет пользовать автомобилем без проблем, избавляя клиентов (юридических и физических лиц) от издержек, связанных с оформлением, страхованием, обслуживанием и перепродажей автомобиля, находящегося в собственности.
По программе Land Rover Mobility доступны автомобили Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Range Rover Evoque и Land Rover Defender по единому тарифу как для юридических, так и для физических лиц. Арендные платежи за новый Land Rover Defender стоимостью 6,2 млн руб. составят в течение одного года 179 000 рублей в месяц, в течение двух лет — 139 000 рублей. На те же сроки платежи за внедорожник Range Rover Evoque стоимостью 4,9 млн руб. будут равняться 115 000 ₽ и 95 000 ₽ соответственно. Услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Барнауле, Уфе, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Минеральных Водах, Красноярске, Волгограде, Иркутске, Тюмени.
При этом компания, приобретающая для руководителя автомобиль по подписке, сможет снизить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль до 20% со всех арендных платежей за машину. В этом случае пользование одним из самых дорогих и престижных автомобилей премиального класса будет не только доступно, но и выгодно.
Комментирует начальник управления по развитию бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов: «Благодаря новому сервису „подписка на автомобиль“ и программе Land Rover Mobility клиенты ВТБ Лизинг — юридические и физические лица — имеют возможность не только получить в долгосрочную аренду нужный автомобиль, и эксплуатировать его, не обременяя себя хлопотами, связанными с его обслуживанием, страхованием, ремонтом и последующей продажей, но и оперативно заменить его новым спустя всего полгода. Если потребности обязывают иметь в своем распоряжении самую последнюю модель автомобиля, с услугой подписки от ВТБ Лизинг это становится доступно».
Комментирует руководитель отделов корпоративных продаж и автомобилей с пробегом Jaguar Land Rover Россия Дмитрий Астрахан: «Успешно сотрудничая с ВТБ Лизинг с июля 2020 года, мы продолжаем развивать программу Land Rover Mobility с учетом требований современных клиентов. Обновление условий пользования сервисом подписки, которым теперь могут воспользоваться и физические лица, отражает наше постоянное стремление предлагать все больше различных высококачественных услуг, с которыми эксплуатация автомобилей становится более комфортной. Сервисная стратегия Jaguar Land Rover построена на пяти принципах — индивидуальный подход, удобство взаимодействия, надежность, прозрачность и незабываемые впечатления. Четко следуя им, мы продолжим и в дальнейшем делать все для того, чтобы владение премиальными внедорожниками Land Rover приносило нашим клиентам как можно больше удовольствия»