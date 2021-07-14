Skoda Rapid для такси: как купить машину быстро и выгодно

Во-первых, лизинговая компания финансирует приобретение техники c минимальным авансом, от 7% стоимости автомобиля. Поэтому компания может обновить таксопарк, не отвлекая крупные суммы из бюджета. Во-вторых, в лизинге нет залога и поручительства, так как предмет лизинга остается в собственности лизинговой компании и риск невозврата сводится к минимуму. В-третьих, лизинговая сделка совершается в сжатые сроки. Обычно от первого обращения до получения машины проходит не более двух недель. В-четвертых, размер лизинговых платежей рассчитывается индивидуально в зависимости от потребностей и возможностей бизнеса клиента. То есть компания может выбрать оптимальную для себя схему выплат по договору: например, с минимальным авансом, или с минимальными ежемесячными платежами, или без переплат за лизинг. И, наконец, самое главное — если лизингополучатель является плательщиком НДС, то он имеет право возвращать налог на добавленную стоимость со всех платежей по договору, начиная с аванса и заканчивая выкупным платежом. Еще одним преимуществом лизинга является снижение налога на прибыль компании. Лизинговые платежи учитываются в прямых расходах предприятия, снижая тем самым налогооблагаемую базу.

В лизинговой сделке сумма владения автомобилем складывается из размера аванса, ежемесячных платежей и выкупного платежа (если это финансовый лизинг). Плюс к этому лизинговая компания берет процент за финансирование и комиссию за выкуп автомобиля у поставщика (эта сумма чаще всего не превышает 30 тыс. рублей). Клиент может выбрать оптимальные для своего бизнеса авансовый платеж, размер выплат, срок договора и выкупную стоимость машины: • Если внести максимальный аванс в размере 49% и оформить договор на 2 года, то снизятся сумма договора лизинга и ежемесячные платежи по нему. А если при том же сроке финансовой аренды авто внести минимальный аванс, скажем 7%, то увеличатся вся сумма лизинговой сделки, ежемесячные платежи и, как результат, вырастет переплата за лизинг. • Если увеличить срок финансовой аренды, то уменьшится ежемесячный платеж, а вместе с ним и финансовая нагрузка на клиента. Но зато возрастает итоговая стоимость владения машиной по договору лизинга. • Если увеличить выкупную стоимость машины до 30%, заметно уменьшится ежемесячный платеж по лизингу, но тогда клиенту будет финансово сложнее выкупить автомобиль в конце срока лизинга. Процентная ставка в лизинге определяется индивидуально для каждого клиента. На самую низкую могут рассчитывать юридические лица и ИП с высоким финансовым доходом, положительной кредитной историей, а также надежные повторные клиенты лизинговой компании.

Еще один действительно важный факт: крупные лизинговые компании в рамках партнерских отношений с автопроизводителями имеют корпоративные скидки, благодаря которым предоставляют специальные условия по лизингу на новые машины. В случае с приобретением партии автомобилей для таксопарка экономия может оказаться очень приличной. Скажем, у одного из лидеров рынка, ВТБ Лизинг, скидки могут достигать 20% по сравнению с рыночной ценой в дилерском центре! Если вернуться к Skoda Rapid, то у компании есть весьма любопытное предложение для тех, кто выбрал чешский лифтбэк. Автомобиль в версии Ambition с рекомендованной розничной стоимостью от 1 052 000 рублей доступен с авансом от 105 тыс. рублей и сроком лизинга до 5 лет. Ежемесячный платеж в период финансовой аренды составит всего 22 650 рублей. При этом можно дополнительно сэкономить на налогах до 487 000 рублей, если компания находится на общей системе налогообложения.

Механизм оформления лизинговой сделки предельно прост. Вы решаете, какой автомобиль хотите приобрести, затем оставляете заявку на сайте ВТБ Лизинг, и менеджер компании готовит коммерческое предложение. Если предложение вас устраивает, то лизинговая компания запрашивает необходимые документы для окончательного принятия решения по условиям договора: бухгалтерскую отчетность и сведения об оборотах компании, учредительные документы организации, свидетельство о постановке на налоговый учет и свидетельство государственной регистрации юридического лица. После одобрения сделки и выбора комфортных условий финансирования стороны заключают договор. Клиент вносит авансовый платеж, затем ВТБ Лизинг покупает «Рапид» у дилера и передает его лизингополучателю.

Важно, что в ежемесячные платежи можно включить дополнительные услуги: регистрацию автомобилей в ГИБДД и страхование по ОСАГО и КАСКО. И опять же, за счет партнерских отношений со страховыми компаниями ВТБ Лизинг предложит оформление полисов со скидкой до 10%.