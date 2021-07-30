Приобретение подержанной машины в лизинг

Покупка бывшей в эксплуатации машины имеет свои нюансы. Интернет-сайты, которые специализируются на продаже б/у коммерческой техники, всего лишь выполняют роль посредника между продавцом и покупателем и не несут никакой ответственности, они не гарантируют юридическую чистоту сделки. Неудивительно, что периодически в продаже оказываются транспортные средства, находящиеся в залоге, или на действия с которыми наложены ограничения. В итоге предприниматель вместо экономии может получить значительные убытки. Про б/у грузовики со «скрученным» пробегом или скрытыми неисправностями, устранение которых может потребовать серьезных финансовых затрат, и вовсе не говорим.

Чтобы максимально снизить риски, технику лучше приобретать у компаний, которые несут ответственность за проданный товар и дорожат своей репутацией. Как правило, у них приличный выбор машин и работают такие компании с лидерами финансового рынка, которые обеспечивают финансирование сделки, в частности, предлагают различные лизинговые программы.