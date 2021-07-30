Приобретение подержанной машины в лизинг

Покупка бывшей в эксплуатации машины имеет свои нюансы. Интернет-сайты, которые специализируются на продаже б/у коммерческой техники, всего лишь выполняют роль посредника между продавцом и покупателем и не несут никакой ответственности, они не гарантируют юридическую чистоту сделки. Неудивительно, что периодически в продаже оказываются транспортные средства, находящиеся в залоге, или на действия с которыми наложены ограничения. В итоге предприниматель вместо экономии может получить значительные убытки. Про б/у грузовики со «скрученным» пробегом или скрытыми неисправностями, устранение которых может потребовать серьезных финансовых затрат, и вовсе не говорим.
Чтобы максимально снизить риски, технику лучше приобретать у компаний, которые несут ответственность за проданный товар и дорожат своей репутацией. Как правило, у них приличный выбор машин и работают такие компании с лидерами финансового рынка, которые обеспечивают финансирование сделки, в частности, предлагают различные лизинговые программы.
Можно пойти и от обратного — обратиться в лизинговые фирмы, которые работают с проверенными продавцами подержанной коммерческой техники. Например, в активе у компании ВТБ Лизинг есть партнерские соглашения с сотнями официальных дилеров и крупными мультибрендовыми автосалонами, которые гарантируют отсутствие юридических проблем у машин из своего б/у парка, а также объективную оценку их технического состояния.
Бизнес любит конкретику
Понимая, насколько важно для малых и средних компаний иметь возможность увеличивать численность транспортных средств и модернизировать автопарк, ВТБ Лизинг предлагает разные опции лизинговой сделки бывших в эксплуатации автомобилей: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или без переплат за лизинг. Это позволяет предприятиям с разным финансовым потенциалом выбрать оптимальный вариант финансирования сделки.
Бизнес любит конкретику? Извольте. Для примера приведем сравнительные расчеты на популярные в России подержанные седельный тягач, полуприцеп и среднетоннажный грузовик европейских брендов. Полуприцеп возьмем в исполнении «рефрижератор», потому что перевозки температурно-зависимых грузов (от продуктов до лекарств) востребованы всегда. Кроме того, многие детские товары тоже необходимо перевозить в условиях, соответствующих специальным санитарным требованиям, а рефрижератор изготовлен из материалов, которые отвечают этим нормам.
В качестве третьего примера возьмем грузовик-одиночку также именитого европейского производителя, который перевозчики успешно используют на коротком и среднем плече. Все рассматриваемые машины имеют достаточно большой остаточный ресурс, что важно для расчета экономики их эксплуатации на протяжении длительного времени.
Портал АвтоВзгляд с помощью АО ВТБ Лизинг сравнил ключевые показатели, которые влияют на стоимость техники, в лизинге и в кредите. Цифры говорят сами за себя, дадим только пару пояснений. Обратите внимание на то, что юридическое лицо (ООО) или индивидуальный предприниматель (ИП), работающие по общей системе налогообложения (ОСНО), при оформлении лизинга, получают прямую выгоду в виде возмещения НДС со всех лизинговых платежей по договору. Помимо этого, компании снижают налог на прибыль при включении платежей в расходы, что также дает немалую экономию.
Седельный тягач Scania R 440 (2016 год выпуска). Цена 5 320 000 рублей.
Параметры расчета: аванс 20%, срок 3 года, ставка удорожания 10%, выкупной платеж в лизинге 1 тыс. руб. Условия доступны для компаний на ОСНО.
Полуприцеп-рефрижератор Shmitz SKO24 (2016 год выпуска). Цена 3 800 000 рублей
Параметры расчета: аванс 10% (минимальный), срок 5 лет (максимальный), ставка удорожания — 10%, выкупной платеж в лизинге 1 тыс. руб. Условия доступны для компаний на ОСНО.
Mercedes-Benz Atego (2017 год выпуска). Цена 4 150 000 рублей.
Параметры расчета: аванс 49% (максимальный), срок 1 год (минимальный), ставка удорожания — 10%, выкупной платеж в лизинге 1 тыс. руб. Условия доступны для компаний на ОСНО.
Итак, приобретение бывшего в эксплуатации автомобиля может быть выгодным и безопасным, если следовать главному принципу — работать с лидерами рынка автопродаж и финансирования.