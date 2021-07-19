Как предприниматель может сэкономить на покупке премиального автомобиля

Аванс

В лизинге первоначальный взнос составит от 7% для новых клиентов и от 0% для постоянных клиентов лизинговой компании. При оформлении кредита первоначальный взнос не потребуется.

Ежемесячные платежи

В лизинге платежи за пользование транспортным средством в основном распределяются равными частями по месяцам на весь срок договора финансовой аренды. При этом лизинговые компании могут предложить разные варианты графика погашения, в том числе сезонные, учитывающие специфику бизнеса клиентов. В случае с кредитом платежи могут быть только аннуитетными.

Налоги

Аванс и ежемесячные платежи, выплачиваемые за лизинговый автомобиль, в бухгалтерском учёте считаются прямыми расходами предприятия. Такие расходы снижают базу налога на прибыль. То есть чем больше у компании прямых расходов, тем меньше она платит налога. А в кредите к расходам относится только выплата процентов. Кроме этого, используя лизинг, компании на ОСНО могут полностью возмещать НДС в размере 20% со всех платежей по договору. На практике в договор лизинга можно включить и дополнительные услуги, например, страхование, поэтому НДС с этих расходов тоже можно возместить.

Стоимость автомобиля

У лизинга есть однозначное преимущество перед кредитом в стоимости машины, поскольку лизинговая компания за счет прямых партнерских отношений с производителями имеет существенные скидки на автомобили, и она охотно делится ими со своими клиентами. В различных ситуациях условия могут быть разные — от 5% до 20% от рекомендованной розничной цены. При сегодняшней стоимости премиального автомобиля, скажем, в 10 миллионов рублей, это очень заметная экономия. Приобретение же автомобиля на кредитные деньги у дилера никак не изменит его стоимость.