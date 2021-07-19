Как предприниматель может сэкономить на покупке премиального автомобиля

Отправляясь на деловую встречу, владельцу бизнеса необходимо сразу заявить об успешности своего дела. И первым, что увидят партнеры, клиенты, заказчики, будет его автомобиль. Поэтому бизнесмены выбирают машины премиального сегмента, они лучше всего подчеркивают статус своих владельцев. Тратить зарплату на такую покупку, которая по сути связана с коммерческой деятельностью предприятия и направлена на получение доходов, нецелесообразно. Как правило, бизнесмены для таких целей выбирают два варианта: кредит или лизинг. Сравним эти возможности подробнее.
Аванс
В лизинге первоначальный взнос составит от 7% для новых клиентов и от 0% для постоянных клиентов лизинговой компании. При оформлении кредита первоначальный взнос не потребуется.
Ежемесячные платежи
В лизинге платежи за пользование транспортным средством в основном распределяются равными частями по месяцам на весь срок договора финансовой аренды. При этом лизинговые компании могут предложить разные варианты графика погашения, в том числе сезонные, учитывающие специфику бизнеса клиентов. В случае с кредитом платежи могут быть только аннуитетными.
Налоги
Аванс и ежемесячные платежи, выплачиваемые за лизинговый автомобиль, в бухгалтерском учёте считаются прямыми расходами предприятия. Такие расходы снижают базу налога на прибыль. То есть чем больше у компании прямых расходов, тем меньше она платит налога. А в кредите к расходам относится только выплата процентов. Кроме этого, используя лизинг, компании на ОСНО могут полностью возмещать НДС в размере 20% со всех платежей по договору. На практике в договор лизинга можно включить и дополнительные услуги, например, страхование, поэтому НДС с этих расходов тоже можно возместить.
Стоимость автомобиля
У лизинга есть однозначное преимущество перед кредитом в стоимости машины, поскольку лизинговая компания за счет прямых партнерских отношений с производителями имеет существенные скидки на автомобили, и она охотно делится ими со своими клиентами. В различных ситуациях условия могут быть разные — от 5% до 20% от рекомендованной розничной цены. При сегодняшней стоимости премиального автомобиля, скажем, в 10 миллионов рублей, это очень заметная экономия. Приобретение же автомобиля на кредитные деньги у дилера никак не изменит его стоимость.
Залог
Лизинговый автомобиль на срок действия договора является собственностью лизинговой компании, поэтому никакого залога не нужно. В случае с кредитом для обеспечения гарантий своей платежеспособности предприниматель обязан предоставить залог. Это может быть само транспортное средство, на приобретение которого берется кредит, или основные средства компании, товары или перевод части средств на счет банка с риском будущей заморозки в случае прекращения выплат.
Скорость оформления сделки
В лизинг некоторые автомобили можно оформить по программе «Экспресс» в течение одного дня, предоставив минимальный пакет документов. Заявку на одобрение нецелевого кредита банк будет рассматривать до 3-х дней.
Рассмотрим пример
Допустим, вы владелец бизнеса, и в штате вашей компании трудятся более 100 человек. Компания работает на основной системе налогообложения (ОСНО). Для статуса, поездок на встречи, а также по маршруту «дом-работа-дом» вам как президенту компании нужен премиальный автомобиль, скажем, Mercedes-Benz S-Класса. Приведенные параметры расчета едины для лизинга и кредита: рекомендованная стоимость Mercedes-Benz S-Класса — 11 350 000 рублей. По условиям приобретения предполагается внесение аванса в размере 20% от стоимости автомобиля, а договор оформляется на 2 года с индикативной ставкой 7% годовых. В компании АО ВТБ Лизинг на такой автомобиль клиенту предложат скидку в размере 8% от рыночной цены, поэтому в расчете это сразу учтено.
В итоге получается, что для юридического лица покупка Mercedes-Benz S-Класса в лизинг — более выгодный вариант, потому что в этом случае компания экономит более 30% от стоимости автомобиля. Тогда как при кредите экономия составит около 10%.
Интересно, что существуют два варианта приобретения автомобилей в лизинг: финансовый лизинг и операционный. Финансовый лизинг как раз позволяет по окончании срока договора получить машину в собственность компании по минимальной «формальной» цене. Как правило, выкупной платеж составляет 1 тысячу рублей. Такой вид лизинга занимает большую часть подобных продаж. А операционный лизинг — это, по сути, долгосрочная аренда. То есть вы берете машину исключительно в пользование на несколько лет, а потом возвращаете ее лизинговой компании и можете взять новую. Таким образом, есть возможность всегда ездить на новых, исправных машинах, которые находятся на гарантии у производителя.
Как мы видим, лизинг позволяет компании серьезно сэкономить как на цене самого премиального автомобиля, так и за счет применимых к нему налоговых льгот. Учитывая стоимость такой машины, экономия может составить более четверти всех затрат на ее приобретение. К тому же через три года можно поменять автомобиль на новый и быть всегда в тренде. Остается только выбрать в качестве партнера надежную лизинговую компанию.