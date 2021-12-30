В России резко подорожали бюджетные иномарки

Автомобили Hyundai подорожали на 50—90 тысяч рублей. Так что теперь седан Solaris стоит минимум 970 000, кроссовер Creta — 1 299 000, а Tucson — 2 009 000 «целковых». И в этом подорожании важно отметить, что «Туссан» впервые перешагнул через отметку в 2 миллиона, а «Солярис» почти дорос до миллиона…

В конце 2021 года также изменилась стоимость всех комплектаций Renault Logan и Sandero — популярные «бюджетники» потяжелели на 15 000. Отныне за седан придется отдать от 762 000 до 954 000 рублей, а минимальный ценник хетчбэка достиг 869 000 «целковых». Версии Stepway разом подорожали на 20 000.

Впрочем, надо понимать, что рекомендованные цены нынче далеки от реальных. Между тем, Минпромторг решил ограничить размер максимальной наценки, которую делают розничные торговцы автомобилями на уровне 10%. Неужели, наконец-то закончится дилерский беспредел? Как бы не так! Портал «АвтоВзгляд» объясняет, почему…