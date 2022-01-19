5 самых востребованных компактных кроссоверов на российском рынке в 2021 году

В наш ТОП-5 попали только настоящие SUV. То есть модели, среди набора комплектаций которых присутствуют полноприводные варианты.

HYUNDAI CRETA

Среди подобных «малышей» в 2021 году лучше всего покупали корейский бестселлер Hyundai Creta. Модель завершила год с отличным результатом продаж — 68 081 штук. Он предлагается покупателю не менее, чем за 1,3 млн рублей. Таков ценник версии с 1,6-литровым 123-сильным бензиновым мотором, шестиступенчатой МКП и передним приводом. За топовую Creta, с 2-литровой «бензинкой» мощностью 150 л. с., шесиступенчатым «автоматом» и 4WD придется выложить 2,1 млн. рублей.

RENAULT DUSTER

Довольно сильно, более чем в полтора раза, отстал от корейского конкурента Renault Duster с продажами на уровне 41 471 штук за год. Самая дешевая комплектация «француза» стоит около 1,15 млн. рублей. Она подразумевает передний привод, МКП-«пятиступку» и 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 114 л. с. Самый дорогой Duster имеет в арсенале 150-сильный 1,3-литровый турбомотор (также бензиновый), полный привод и вариатор в трансмиссии. Его стоимость — 1,6 млн. рублей.