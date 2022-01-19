5 самых востребованных компактных кроссоверов на российском рынке в 2021 году

В наш ТОП-5 попали только настоящие SUV. То есть модели, среди набора комплектаций которых присутствуют полноприводные варианты.
HYUNDAI CRETA
Среди подобных «малышей» в 2021 году лучше всего покупали корейский бестселлер Hyundai Creta. Модель завершила год с отличным результатом продаж — 68 081 штук. Он предлагается покупателю не менее, чем за 1,3 млн рублей. Таков ценник версии с 1,6-литровым 123-сильным бензиновым мотором, шестиступенчатой МКП и передним приводом. За топовую Creta, с 2-литровой «бензинкой» мощностью 150 л. с., шесиступенчатым «автоматом» и 4WD придется выложить 2,1 млн. рублей.
RENAULT DUSTER
Довольно сильно, более чем в полтора раза, отстал от корейского конкурента Renault Duster с продажами на уровне 41 471 штук за год. Самая дешевая комплектация «француза» стоит около 1,15 млн. рублей. Она подразумевает передний привод, МКП-«пятиступку» и 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 114 л. с. Самый дорогой Duster имеет в арсенале 150-сильный 1,3-литровый турбомотор (также бензиновый), полный привод и вариатор в трансмиссии. Его стоимость — 1,6 млн. рублей.
NISSAN QASHQAI
Третья строчка нашего рейтинга достается Nissan Qashqai. Этих «японцев» продали в России 20 474 штуки. Минимальная рекомендованная цена кроссовера — 1,7 млн. За эти деньги можно получить переднеприводный вариант с 6-ступенчатой «ручкой» с 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 115 л. с. В максимальной комплектации Qashqai обойдется в 2,4 млн рублей. Ей полагается 2-литровый 144-сильный бензиновый мотор, вариатор и полный привод.
RENAULT KAPTUR
Четвертую позицию ТОП-5 занимает еще один «франуз» Renault Kaptur с результатом в 18 889 реализованных единиц. Базовый вариант этой машины: 1,6 литровый атмосферный бензиновый двигатель, передний привод и МКП-5. Цена — от 1,25 млн. рублей. Самый дорогой Kaptur оценивается в 1,7 млн. рублей — с его 1,3-литровым 150-сильным турбодвигателем, полным приводом и вариатором.
KIA SELTOS
Не особо сильно отстал от «француза» второй корейский участник нашего рейтинга: на пятом месте оказался Kia Seltos — 17 865 реализованных за год машин. В списке его начальной комплектации значится 1,6-литровый 123-сильный «атмосферник», 6-ступенчатая «механика» и передний привод. Цена — 1,4 млн. рублей. Полноприводный Seltos (с 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 177 «лошадок» и 7-ступенчатым «роботом») стоит уже немалые 2,3 млн. рублей.