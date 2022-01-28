Названы иномарки, которые подорожали намного сильнее других

И ту — причем не только среди автомобилей B-класса, но и в абсолютном зачете — отметился подержанный Skoda Rapid. Средние цены на эти машины поднялись за год на 43% или до 1 320 000 рублей.

Впрочем, другая иномарка — Kia Rio — отстала от лидера совсем немного (1 310 000 ₽; + 42%). Не менее популярный представитель коресйкого автопрома — Hyundai Solaris — получил средний ценник на уровне 1 240 000 «целковых», то есть «подрос» по средней цене на 38% за год.

Кстати, что касается «корейцев»: компания «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», что выпускает автомобили Hyundai и Kia, заключила многолетний контракт с российским поставщиком комплектующих, фирмой «УАЗ-Автокомпонент».

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», ежегодно ульяновцы планируют отправлять корейскому партнеру не какую-нибудь мелочевку, а коленчатые валы.