ТОП-5 самых популярных в России премиальных седанов

Дефицит новых машин на российском авторынке, наблюдавшийся практически на всем протяжении 2021 года, коснулся и премиального сегмента. За это время производители премиум-марок убедились в готовности состоятельных россиян платить космические суммы за желаемые машины, и к тому же еще и безропотно ждать заказанную модель на протяжении нескольких месяцев.

В итоге лидером продаж среди премиальных седанов в России за прошедший год стал Mercedes E-klasse. Таких авто реализовали 6475 штук. Но не стоит этому факту сильно удивляться. «Ешка» — любимая модель не только корпоративных автопарков, но и таксомоторных компаний, предоставляющих услуги VIP-такси, а также контор, занимающихся прокатом машин. Наиболее доступный Mercedes E — с дизельным двигателем мощностью 160 л. с. и задним приводом. Их раскупают по цене от 4,6 млн. рублей. А самый пафосный вариант — Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC особой серии с бензиновым мотором 612 л. с. Его продают не менее чем за 10,3 млн. рублей.