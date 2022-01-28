ТОП-5 самых популярных в России премиальных седанов

Дефицит новых машин на российском авторынке, наблюдавшийся практически на всем протяжении 2021 года, коснулся и премиального сегмента. За это время производители премиум-марок убедились в готовности состоятельных россиян платить космические суммы за желаемые машины, и к тому же еще и безропотно ждать заказанную модель на протяжении нескольких месяцев.
В итоге лидером продаж среди премиальных седанов в России за прошедший год стал Mercedes E-klasse. Таких авто реализовали 6475 штук. Но не стоит этому факту сильно удивляться. «Ешка» — любимая модель не только корпоративных автопарков, но и таксомоторных компаний, предоставляющих услуги VIP-такси, а также контор, занимающихся прокатом машин. Наиболее доступный Mercedes E — с дизельным двигателем мощностью 160 л. с. и задним приводом. Их раскупают по цене от 4,6 млн. рублей. А самый пафосный вариант — Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC особой серии с бензиновым мотором 612 л. с. Его продают не менее чем за 10,3 млн. рублей.
На втором месте по продажам в России оказался извечный конкурент «ешки» — BMW 5-series с результатом 5636 проданных седанов. Возможно, что это отставание вызвано тем, что баварские модели не настолько востребованы в корпоративных флотах и таксомоторе. Цены на «пятерку» стартуют с 4,25 млн. рублей за вариант со 184-сильным бензиновым двигателем и заднеприводной трансмиссией. Для истинных ценителей предлагается топовый вариант 5-er — полноприводный BMW M550i xDrive с бензиновым мотором мощностью 530 л. с. Его цена — не менее 8,2 млн. рублей.
Лишь совсем не много «старшему брату» уступил еще один баварский седан — BMW 3-series. Таких авто в 2021 году реализовали 5194 единицы. Для этой модели базовой комплектацией сейчас считается заднеприводная дизельная BMW 318d с мотором мощностью 150 л. с. Цена — от 3,3 млн. рублей. А «топовый» вариант — BMW M340i xDrive с полным приводом и 387 бензиновыми л. с. под капотом — можно приобрести за 5,2 млн. рублей.
Четвертое место в нашем рейтинге, с большим отставанием от «баварии», занял еще один немец — Audi А6 с 2569 реализованными экземплярами. Надо сказать, что этот седан, вместе с кроссовером Q5, являются, фактически, локомотивами продаж машин бренда в России. Остальным моделям Audi даже близко «не светит» место в нашем ТОП-5. Что касается А6, то в России самым дешевым вариантом седана является дизельный 40 TDI со 190-сильным силовым агрегатом и ценой от 4,1 млн. рублей. Самая дорогая комплектация — «спортивная» бензиновая полноприводная 55 TFSI quattro с 340-сильным мотором — обойдется уже в 5,3 млн. рублей.
Вы удивитесь, но в число самых продаваемых на российском рынке премиальных легковушек попал и флагман линейки Mercedes — S-klasse! Такая вот массовая у нас модель. 2458 россиян стали счастливыми обладателями представительского седана в 2021 году. Минимальная его цена равно 11,4 млн. рублей — за Mercedes S 350d 4MATIC с 249-сильным двигателем. Ну а самый дорогой вариант этого транспортного средства обойдется не менее чем в 28,5 млн. рублей — Mercedes-Maybach S 680 4MATIC мощностью 612 л. с.