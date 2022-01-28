ТОП-5 самых популярных в России премиальных седанов

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Портал «АвтоВзгляд» публикует список моделей седанов премиальных марок, которые пользовались максимальным спросом на российском рынке на протяжении 2021 года.
Максим Строкер

Дефицит новых машин на российском авторынке, наблюдавшийся практически на всем протяжении 2021 года, коснулся и премиального сегмента. За это время производители премиум-марок убедились в готовности состоятельных россиян платить космические суммы за желаемые машины, и к тому же еще и безропотно ждать заказанную модель на протяжении нескольких месяцев.

В итоге лидером продаж среди премиальных седанов в России за прошедший год стал Mercedes E-klasse. Таких авто реализовали 6475 штук. Но не стоит этому факту сильно удивляться. «Ешка» — любимая модель не только корпоративных автопарков, но и таксомоторных компаний, предоставляющих услуги VIP-такси, а также контор, занимающихся прокатом машин. Наиболее доступный Mercedes E — с дизельным двигателем мощностью 160 л. с. и задним приводом. Их раскупают по цене от 4,6 млн. рублей. А самый пафосный вариант — Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC особой серии с бензиновым мотором 612 л. с. Его продают не менее чем за 10,3 млн. рублей.

  • фото компания-производитель
  • фото компания-производитель

На втором месте по продажам в России оказался извечный конкурент «ешки» — BMW 5-series с результатом 5636 проданных седанов. Возможно, что это отставание вызвано тем, что баварские модели не настолько востребованы в корпоративных флотах и таксомоторе. Цены на «пятерку» стартуют с 4,25 млн. рублей за вариант со 184-сильным бензиновым двигателем и заднеприводной трансмиссией. Для истинных ценителей предлагается топовый вариант 5-er — полноприводный BMW M550i xDrive с бензиновым мотором мощностью 530 л. с. Его цена — не менее 8,2 млн. рублей.

Лишь совсем не много «старшему брату» уступил еще один баварский седан — BMW 3-series. Таких авто в 2021 году реализовали 5194 единицы. Для этой модели базовой комплектацией сейчас считается заднеприводная дизельная BMW 318d с мотором мощностью 150 л. с. Цена — от 3,3 млн. рублей. А «топовый» вариант — BMW M340i xDrive с полным приводом и 387 бензиновыми л. с. под капотом — можно приобрести за 5,2 млн. рублей.

  • фото компания-производитель
  • фото компания-производитель

Четвертое место в нашем рейтинге, с большим отставанием от «баварии», занял еще один немец — Audi А6 с 2569 реализованными экземплярами. Надо сказать, что этот седан, вместе с кроссовером Q5, являются, фактически, локомотивами продаж машин бренда в России. Остальным моделям Audi даже близко «не светит» место в нашем ТОП-5. Что касается А6, то в России самым дешевым вариантом седана является дизельный 40 TDI со 190-сильным силовым агрегатом и ценой от 4,1 млн. рублей. Самая дорогая комплектация — «спортивная» бензиновая полноприводная 55 TFSI quattro с 340-сильным мотором — обойдется уже в 5,3 млн. рублей.

Вы удивитесь, но в число самых продаваемых на российском рынке премиальных легковушек попал и флагман линейки Mercedes — S-klasse! Такая вот массовая у нас модель. 2458 россиян стали счастливыми обладателями представительского седана в 2021 году. Минимальная его цена равно 11,4 млн. рублей — за Mercedes S 350d 4MATIC с 249-сильным двигателем. Ну а самый дорогой вариант этого транспортного средства обойдется не менее чем в 28,5 млн. рублей — Mercedes-Maybach S 680 4MATIC мощностью 612 л. с.

автопродажи, седан
28 января 2022
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