У LADA Niva Travel появилась дорогая, но стильная спецверсия

LADA Niva Travel BLACK отличается темными корпусами зеркал и расширителей арок, а также неокрашенными вставками на обоих бамперах. В салоне присутствует оригинальная обивка сидений, черный потолок и фирменные коврики.

Цена такой машины — немалые 937 000 рублей. Это сразу на 36 000 «целковых» больше, чем просят за версию Comfort, на базе которой сделана новинка.

Кстати, 5 апреля внедорожник LADA Niva отметит 45-летие. И к этому празднику модель-ветеран должна получить несколько приятных подарков от своих «родителей» — руководства АВТОВАЗа. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что это будут за презенты.