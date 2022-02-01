УАЗ сделал из провальной модели «Профи» фургон-распашонку

Сейчас на рынок выходит «фургон-распашонка» на базе «Профи»: взяв за основу четырехдверную пятиместную версию модели, на нее установили стеклопластиковый модуль со стальным несущим каркасом. Полезный объем такого багажника — пять кубометров. В качестве опции клиент может заказать не просто заднюю подъемную дверь, а открывающиеся по трем сторонам корпуса створки.

Кроме того, в списке дополнительного оборудования имеются комплект рейлингов и поперечин для установки багажника на крышу, теплоизоляция модуля, комплект напольных такелажных реек и колец для крепления груза и другое.

Производитель надеется, что такая машина может пригодиться как для коммерческого, так и частного использования. Если, конечно, покупателей не смутит прожорливый бензиновый двигатель ЗМЗ отдачей 150 сил.

Кстати, как ранее рассказывал портал «АвтоВзгляд», на базе УАЗ «Профи» планируется построить выпускать электромобиль. И, вообще, ульяновцы готовят целое семейство «электричек» — на базе «Хантера», «Патриота» и «Профи».