Кроссовер Chery Tiggo 8 обновился и подорожал

Из двух двигателей для обновленного Chery Tiggo 8 решено оставить только один. Двухлитровый турбомотор упразднен, так что теперь едиснтвенный вариант — это 147-сильная полуторалитровая турбочетверка, с которой состыкован шестиступенчатый «преселектив». Привод — только передний.

В плане дизайна изменений минимум. Внимательный взгляд подметит только другую решетку радиатора, слегка подправленный бампер да новые ходовые огни. Интерьер — абсолютно прежний, зато совершенно бесплатно добавлены панорамная крыша, электропривод передних кресел и модная контурная подвеска.

Кстати, кроссоверы Chery, возможно, будут производить на мощностях УАЗ! У компании «Соллерс Авто» («Ульяновский автозавод», промплощадка ЗМЗ, а также совместные предприятия с Ford, Mazda и Isuzu) в скором времени появится еще один крупный партнер. Выяснилось, что представители концерна ведут переговоры о сотрудничестве с Chery Automobile.