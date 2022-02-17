Объявлены цены на минивэн Hyundai Staria для России

В России Hyundai Staria предлагают с дизельным двигателем 2,2 CRDi мощностью 177 сил и 3,5-литровым бензиновым мотором серии Smartstream отдачей 249 л. с. В пару к обоим приставлена 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. А если говорить про коммерческую версию, то ее можно заказать с «дизелем» и 6-ступенчатой «механикой».

Покупателям доступны четыре комплектации Family, Lifestyle, Prestige и High-Tech, а также бизнес-шаттл Staria Premium c капитанскими креслами второго ряда. Уже в базовой версии есть мультимедиа-система с 8-дюймовым сенсорным экраном, система мониторинга давления в шинах, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида и парктроники, круиз-контроль, функция бесключевого доступа и другое оборудование.

Начальная цена на 8-местную версию с дизельным мотором стартует от 2 999 000 рублей, 7-местный бизнес-шаттл в комплектации Premium обойдется в 4 049 000 рублей, а коммерческий грузовичок стоит от 2 149 000 рублей.