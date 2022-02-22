Почему так стремительно дорожают автомобили LADA

Одна из главных причин текущего и грядущего повышения цен на продукцию АВТОВАЗА — довольно дорогостоящий переход на единую платформу альянса Renault-Nissan. Деньги, повторимся, на это требуются немалые, и отбивать их, как ни крути, приходится.

Вторая причина рекордной, как отмечают, в частности, эксперты ресурса «Банкавто» годовой динамики подорожания тольяттинской продукции — в пресловутом дефиците микрочипов, что вызывает острый дефицит машин у дилеров и, в итоге, самым активным образом влияет на рост цен. Хотя, как уже писал портал «АвтоВзгляд», АВТОВАЗ вроде и решил эту проблему, но с некоторым опозданием.

Ну и, наконец, не будем забывать, что руководство предприятия уже не раз заявляло, что, учитывая рост качества, технологичности и инновационности продукции, будет вполне сознательно переводить марку LADA в более высокий ценовой сегмент.

Что, как мы видим, и происходит: прайсы той же Vesta практически догнали прайсы таких ее конкурентов, как конкурентов Kia Rio и Hyundai Solaris, хотя последний остается лидером в сегменте по дороговизне — за него сейчас просят 1 119 000 ₽ При этом плоды подорожания уже сыграли против «Весты»: в январе она уступила в рейтинге продаж Kia Rio, за которую, впрочем, тоже просят немало — 1 172 400 ₽

И, как считают эксперты «РГС Банка», скоро в своем сегменте LADA Vesta будет наступать на пятки не только корейская модель, но и французская — Renault Logan. Этот автомобиль дорожает куда медленнее конкурентов (текущая цена — 964 000 ₽), так что вполне может потеснить не только «Весту», но и «Солярис», и «Рио».