ТОП-5 моделей машин, которые не опасно приобретать у таксистов

С чем чаще всего ассоциируется словосочетание «машина из такси» или «из-под таксиста»? Чаще всего ни с чем хорошим. В частности, в воображении всплывают, например, картины «отрихтованных» в авариях кузовных элементов — что называется «по кругу». Или разбитой и небрежно восстановленной подвески. Либо самый главный кошмар будущего потенциального владельца экс-таксомотора — ушатанные в хлам двигатель и трансмиссия.

Но если «копнуть» эту тему несколько глубже, можно выяснить, что кое-какие модели авто, используемые для извоза, брать потом в личную собственность все-таки можно. Разумеется, с предпродажной проверкой технического состояния, юридической чистоты и отсутствия ДТП «за плечами». Мы подобрали пять автомобилей, широко использующихся в такси, агрегаты которых характеризуются достаточно высокой живучестью. То есть эти машины, при прочих равных условиях, доставят будущему владельцу не так уж и много проблем.

Итак, в нашем ТОП-5 самых приличных с точки зрения технического состояни автомобилей такси достойное место занимает Mercedes E-klasse. Эти седаны используются в VIP-такси. За их техническим состоянием строго следят, их водители не лихачат и ездят аккуратно. По этой причине техническое состояние машин на момент продажи, даже при серьезном пробеге, как правило, не вызывает существенных нареканий.

Среди моделей таксомоторов, которых можно рекомендовать для покупки в личное пользование, оказалась и Toyota Camry. Большинство из них оснащены надежным 2-литровым 150-сильным бензиновым мотором и неубиваемым «автоматом».