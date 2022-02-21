ТОП-5 моделей машин, которые не опасно приобретать у таксистов

С чем чаще всего ассоциируется словосочетание «машина из такси» или «из-под таксиста»? Чаще всего ни с чем хорошим. В частности, в воображении всплывают, например, картины «отрихтованных» в авариях кузовных элементов — что называется «по кругу». Или разбитой и небрежно восстановленной подвески. Либо самый главный кошмар будущего потенциального владельца экс-таксомотора — ушатанные в хлам двигатель и трансмиссия.
Но если «копнуть» эту тему несколько глубже, можно выяснить, что кое-какие модели авто, используемые для извоза, брать потом в личную собственность все-таки можно. Разумеется, с предпродажной проверкой технического состояния, юридической чистоты и отсутствия ДТП «за плечами». Мы подобрали пять автомобилей, широко использующихся в такси, агрегаты которых характеризуются достаточно высокой живучестью. То есть эти машины, при прочих равных условиях, доставят будущему владельцу не так уж и много проблем.
Итак, в нашем ТОП-5 самых приличных с точки зрения технического состояни автомобилей такси достойное место занимает Mercedes E-klasse. Эти седаны используются в VIP-такси. За их техническим состоянием строго следят, их водители не лихачат и ездят аккуратно. По этой причине техническое состояние машин на момент продажи, даже при серьезном пробеге, как правило, не вызывает существенных нареканий.
Среди моделей таксомоторов, которых можно рекомендовать для покупки в личное пользование, оказалась и Toyota Camry. Большинство из них оснащены надежным 2-литровым 150-сильным бензиновым мотором и неубиваемым «автоматом».
Примерно то же можно сказать и о модели Skoda Oktavia с 1,6-литровым атмосферным 110-сильным двигателем. В этой машине время от времени нужно лишь менять масло в двигателе, да менять износившиеся узлы подвески.
Также к вполне надежным можно отнести Kia Optima 2.4 GDI AT (188 л. с.) и ее «брата-близнеца» (с технической точки зрения) Hyundai Sonata 2.5 AT (180 л. с.). Такие авто часто покупают таксисты-частники и бережно их эксплуатируют. Оговоримся, что не стоит брать седаны, оснащенные 150-сильными бензиновыми моторами. Как показывает опыт эксплуатации, именно эти двигатели на момент пробега в 100 000 км очень часто требуют капремонта.
Из числа более «мелких» представителей орды таксомоторов можно рассмотреть возможность приобретения еще одной пары моделей-«братьев» по концерну Hyundai/Kia. Это Kia Rio и Hyundai Solaris. Но только если у них под капотом установлен атмосферный 1,6-литровый бензиновый двигатель, а в трансмиссии — «автомат».
Такой мотор достаточно надежен и долговечен — особенно если его все время использовали для размеренной еды по городу. А наличие АКП дает некоторую надежду, что машина была все-таки в собственности не у таксопарка, а таксиста-частника, который ее берег и хорошо обслуживал.