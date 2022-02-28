Против санкций: богатым россиянам предложили новый способ покупки автомобилей

Фото: Mercedes-Benz.
В последние февральские выходные почти все модели марки Mercedes-Benz стали дороже на 20%, а внедорожники G-класса разом прибавили 32%. И все равно машины продаются! Поскольку потенциальные покупатели опасаются остановки поставок новых машин.
Алексей Кованов

В случае, если поставки новых машин заграничных марок будут действительно остановлены, есть альтернативные варианты, как приобрести новенькое авто. Во всяком случае, посредники из Армении, Белоруссии и Казахстана готовы самостоятельно купить модели любых марок в автосалонах своих стран, а затем переправить их на территорию России.

Эта схема вполне работоспособна, а ее подробности портал «АвтоВзгляд» раскрывал еще минувшей осенью. Чтобы затем ездить на таком авто по российским дорогам, надо получить электронный ПТС, а также оплатить утилизационный сбор.

Понятно, что при таком раскладе машина, привезенная из-за рубежа, обойдется дороже, чем купленная по эту сторону границы. Но повторим: в случае реальной остановки отгрузок подобные варианты будут пользоваться определенной популярностью.

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28 февраля 2022
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