Против санкций: богатым россиянам предложили новый способ покупки автомобилей

В случае, если поставки новых машин заграничных марок будут действительно остановлены, есть альтернативные варианты, как приобрести новенькое авто. Во всяком случае, посредники из Армении, Белоруссии и Казахстана готовы самостоятельно купить модели любых марок в автосалонах своих стран, а затем переправить их на территорию России.

Эта схема вполне работоспособна, а ее подробности портал «АвтоВзгляд» раскрывал еще минувшей осенью. Чтобы затем ездить на таком авто по российским дорогам, надо получить электронный ПТС, а также оплатить утилизационный сбор.

Понятно, что при таком раскладе машина, привезенная из-за рубежа, обойдется дороже, чем купленная по эту сторону границы. Но повторим: в случае реальной остановки отгрузок подобные варианты будут пользоваться определенной популярностью.