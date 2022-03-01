Volvo и Scania останавливают продажи автомобилей в России

Итак, Volvo Cars производит легковые, а AB Volvo — грузовые и специальные автомобили, а также автобусы. Обе компании остановилили поставки своей продукции на российский рынок «до особого распоряжения». К ним также присоединился другой шведский производитель комтранса — Scania.

Ранее Mitsubishi Motors заявила, что может приостановить производство и продажу своих автомобилей на территории России. Кроме того, о заморозке отгрузки автомобилей дилерам объявило представительство Volkswagen.

И еще одна важная новость, касающаяся ситуации на российском рынке. Буквально накануне многие источники предрекали рекордное подорожание автомобилей LADA. Однако прогнозы, будто Granta прибавит 34 000 рублей, XRAY — 40 000, Vesta — 50 000, а Largus — 60 000, не оправдались.

В том смысле, что продукция российского автогиганта подорожала гораздо сильнее, установив абсолютный рекорд десятилетия.