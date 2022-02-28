С 1 марта вступают в силу новые санкции за непройденный техосмотр

Начиная с 1 марта 2022 года вступит в силу еще одно наказание для автовладельцев — штраф за техосмотр. Судя по всему, под этим «домокловым мечом» время от времени будет находиться подавляющее большинство автомобилистов страны.

Напомним, что закон о штрафе для владельцев автомобилей за непройденный техосмотр был принят властями еще летом 2019 года. Тогда в КоАП РФ внесли ч. 1.1. ст. 12.5. Согласно ей, за «управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении» полагается штраф в размере 2000 рублей.

«Обилечивать» по ней полагается не чаще, чем один раз в сутки. То есть, если автомобиль с непройденным ТО 10 раз за день остановят на дороге экипажи ДПС, его владельцу не придется платить 10 штрафов по 2000 целковых. День такой езды «обойдется» ему не в 20 000 рублей, а в 2000. Напомним, что до 28 февраля 2022 года эта санкция считалась «спящей», а срок ее вступления в силу — как раз с 1 марта.

Кроме того, к этой же дате власти обещали «научить» полицейские камеры автоматической фиксации штрафовать автовладельцев за непройденный техосмотр.