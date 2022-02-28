С 1 марта вступают в силу новые санкции за непройденный техосмотр

Начиная с 1 марта 2022 года вступит в силу еще одно наказание для автовладельцев — штраф за техосмотр. Судя по всему, под этим «домокловым мечом» время от времени будет находиться подавляющее большинство автомобилистов страны.
Напомним, что закон о штрафе для владельцев автомобилей за непройденный техосмотр был принят властями еще летом 2019 года. Тогда в КоАП РФ внесли ч. 1.1. ст. 12.5. Согласно ей, за «управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении» полагается штраф в размере 2000 рублей.
«Обилечивать» по ней полагается не чаще, чем один раз в сутки. То есть, если автомобиль с непройденным ТО 10 раз за день остановят на дороге экипажи ДПС, его владельцу не придется платить 10 штрафов по 2000 целковых. День такой езды «обойдется» ему не в 20 000 рублей, а в 2000. Напомним, что до 28 февраля 2022 года эта санкция считалась «спящей», а срок ее вступления в силу — как раз с 1 марта.
Кроме того, к этой же дате власти обещали «научить» полицейские камеры автоматической фиксации штрафовать автовладельцев за непройденный техосмотр.
Но задача «подружить» полицейскую паутину комплексов видеофиксации с базой данных, содержащей сведения о пройденном техосмотре, оказалась не совсем по зубам государевым айтишникам. Поэтому с 1-го марта 2022 года «письма счастья» за непройденный техосмотр приходить автомобилистам не будут. По крайнем мере, пока.
Наверняка большинство водителей помнят, что власти недавно сделали необязательным прохождение ТО для легковых машин частников. Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал в конце 2021 года. При этом для легковых такси, грузового транспорта и автобусов регулярное прохождение техосмотра и получение диагностической карты по его результатам сохранилось. Но не стоит думать, что эта «обязаловка» теперь вообще не грозит автомобилистам-физлицам!
Дело в том, что обязательный ТО для них сохранен в случае смены собственника легковушки и при внесении в ее конструкцию каких-либо изменений. Переделывают свои машины в России не сказать, чтобы много. А вот покупают подержанные легковушки — частенько. Достаточно упомянуть, что за прошлый год рынок «бэушек» в наше стране вырос до объема свыше 5 млн. единиц. Это при том, что в РФ зарегистрировано порядка 50 млн. легковых автомобилей.
Таким образом, можно утверждать, что начиная с 1 марта 2022 года ежегодно не менее 5 миллионов автовладельцев-«физиков» в России будут становиться потенциальными жертвами штрафов за непройденный техосмотр.